République centrafricaine mVAM Bulletin # 33 : Août 2022

L’accessibilité économique aux denrées demeure toujours une précoccuation pour les ménages centrafricains notamment pour les couches vulnérables : Etat d’approvisionnement des marches mitigé & Hausse généralisée de prix

Message clé:

La situation sécuritaire au niveau national est globalement calme mais reste volatile. Toutefois, de l’avis des informateurs clés interviewés, la situation sécuritaire est particulièrement préoccupante dans les localités de Bocaranga et Ippy en raison de difficultés majeures d’accès physique aux marchés, banditisme, vol des biens, etc.

L’état d’approvisionnement des marchés en aliments de base est mitigé dans la plus part des zones suivies à l’exception de Bangui, Paoua et Bouar. Le volume des flux entrant en produits alimentaires sont considérablement en retrait par rapport à leurs niveaux saisonniers/habituels et ceux des mois précédents. Toutefois, Les importations en provenance du principal pays pourvoyeur de la RCA (Cameroun) se poursuivent mais au ralenti en raison du contexte sécuritaire peu favorable et de la lourdeur des procédures de contrôle le long de ce corridor. Plusieurs localités de Mbomou, Ouaka et Haut-Mbomou sont particulièrement affectées par la baisse d’approvisionnement en raison essentiellement des contraintes cumulées de la chaine d’approvisionnement notamment l’accessibilité physique, l’enclavement et la recrudescence de l’insécurité civile courant ces derniers mois.

La tendance évolutive de prix est caractérisée par une hausse généralisée de prix des principaux produits de consommation. Au niveau national, les prix du manioc, de l’arachide, du maïs, du riz et du haricot ont connu des hausses respectives de 24, 21, 16 ,15 et 8 pour cent en août 2022 comparés à leurs niveaux du début de la période de soudure (juin 2022). La persistance de la pénurie de carburant et subséquemment l’augmentation des coûts de transport continuent d’amplifier l’ascension des niveaux de prix dépassant dans la plus part des préfectures, le niveau saisonnier ou la moyenne de 5 dernières années.