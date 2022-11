République Centrafricaine : Mise à jour du suivi à distance - Le conflit, les inondations et la hausse des prix limitent l’accès alimentaire des ménages, Octobre 2022

MESSAGES CLÉS

• Crise (Phase 3 de l’IPC) devraient persister dans l’extrême nord plus touché par les inondations et dans les zones enclavées de l’est du pays plus exposées à l’augmentation des prix des denrées, où les ménages hôtes pauvres et les PDIs pauvres ont des récoltes insuffisantes et de faibles sources de revenus. Cependant, Stress (Phase 2 de l'IPC) est attendus dans les zones plus calmes du sud-ouest et du centre, ou les récoltes en cours sont normale.

• Les conflits et l'insécurité restent un facteur clé de l'insécurité alimentaire aiguë, en raison de l'érosion à long terme de la productivité agricole et économique. Cependant, les niveaux de conflit ont diminué par rapport à l'année dernière, permettant une amélioration relative des activités de subsistance typiques. En outre, des précipitations favorables dans la majeure partie du pays ont conduit à des récoltes moyennes à supérieures à la moyenne pour la majorité des ménages, à l’exception de ceux dans les zones touchées par les inondations ou dans les zones où les groupes armés sont actifs ou encore dans les zones de forte présence de PDIs.

• Malgré certaines tendances positives, le rétablissement des moyens de subsistance reste limité. La détérioration du réseau routier, l'insécurité et les prix élevés du carburant contribuent tous à la faiblesse de l'approvisionnement du marché et à la hausse des prix des denrées alimentaires dans les zones enclavées. En outre, des inondations localisées ont causé des pertes de récoltes dans les préfectures de la Vakaga et de l'Ouham. Les besoins d'assistance alimentaire devraient augmenter de février à mai 2023, lorsque les ménages pauvres épuiseront leurs stocks alimentaires et que les prix des denrées alimentaires commenceront à augmenter de façon saisonnière, surtout dans les zones plus affectées par les inondations et par l’insécurité.