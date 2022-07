République centrafricaine — Fiche d'informations sur le suivi des déplacements 15 (Avril — Mai 2022)

Depuis plusieurs années, la République centrafricaine (RCA) est touchée par des crises politiques, sécuritaires et humanitaires liées aux conflits armés, aux conflits intercommunautaires ou provoquées par des tensions entre agriculteurs et éleveurs dans certaines zones. La situation sécuritaire est restée volatile tout au long du premier semestre 2022 marquée par des opérations militaires et des affrontements opposant les Forces Armées Centrafricaine (FACA) appuyées par leurs alliés aux groupes armés luttant pour le contrôle des territoires. Ces affrontements et exactions perpétrées par des éléments armés continuent à occasionner des déplacements préventifs ou à la suite d’incidents sécuritaires dans toutes les zones du pays. De surcroît, les pluies diluviennes causant des inondations pendant la période pré-hivernale et hivernale accroissent la vulnérabilité des populations. En réponse à la crise complexe en RCA, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) déploie depuis 2013, la matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), un outil qui collecte des données sur les tendances de déplacement ainsi que les besoins des populations affectées par les crises en RCA. A travers sa composante du suivi des déplacements, la DTM collecte des données auprès d’informateurs clés (autorités locales, chefs de communautés, représentants de déplacés, gestionnaires de sites) au sein des localités et sites d’accueil des déplacés et retournés. Ce tableau de bord donne un aperçu des déplacements et des besoins humanitaires sectoriels dans 73 sites (dont 57 sites gérés et 16 sites sans gestionnaire)1 répartis dans 11 préfectures en plus de la capitale Bangui. Les informations ont été collectées au moyen d’un questionnaire structuré élaboré en coordination avec le cluster gestion et coordination des sites et administré aux gestionnaires de sites et aux représentants des déplacés. La collecte de données a été réalisée entre le 07 avril et le 27 mai 2022 dans les préfectures de Haute-Kotto, HautMbomou, Basse-Kotto, Ouham-Pendé, Bamingui Bangoran, Haut-Mbomou, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella-Mpoko, Ouham, Ouaka et la capitale Bangui.