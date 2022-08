République Centrafricaine: Comment assurer l’accès à l’eau à Zemio

ACTED a ouvert sa mission en République centrafricaine (RCA) en 2007 en réponse aux épisodes de violence survenus dans le pays.

Les équipes d’ACTED interviennent aujourd’hui dans l’Ouham Pendé, la Ouaka, la Basse Kotto, Mbomou, le Haut Mbomou ainsi qu’à Bangui, avec des projets de réponse aux urgences humanitaires et des programmes d’appui aux communautés et aux autorités locales pour initier un développement durable et renforcer la résilience des populations.

Quelles sont les causes de l’accès limité aux services de base en RCA ?

La crise électorale à la fin de l’année 2020 a entrainé une transformation profonde du conflit centrafricain. La reconfiguration générale des forces en présence bascule le pays d’une logique de réponse humanitaire tournée vers le relèvement à une logique d’urgence pure notamment dans le sud-est du pays. C’est une zone de crise humanitaire aigüe, où la population dépend en grande partie de l’assistance humanitaire pour accéder aux services de base (accès à l’eau et aux infrastructures sanitaires notamment).

Au rythme de ces mouvements erratiques, les personnes déplacées se regroupent le plus souvent sur des sites de déplacés informels, en centres urbains mais aussi en brousse sur les axes, dans des conditions extrêmement précaires. Ils n’ont accès à aucun service de base et sont privés de tout moyen d’existence. Dans ces conditions, ils sont exposés à un ensemble de facteurs aggravants tels que les risques de protection et l’exposition à des maladies hydriques et infectieuse, amplifiant ainsi leur vulnérabilité intrinsèque. Cette situation ajoute une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées, ce qui dégrade considérablement la situation humanitaire en RCA où 2.8 millions de personnes sont dans le besoin d’une assistance en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) (62% ont des besoins aigus) dont plus de 165 000 personnes dans le Mbomou et le Haut-Mbomou (Humanitarian Needs Overview, 2022).

Assister des populations vulnérables en gestion et coordination de sites et des points d'eau

Pour l’accès à l’eau et aux infrastructure sanitaires, ACTED s’est engagée avec le soutien du CDCS sur un projet humanitaire portant de septembre 2021 à avril 2022. C’est un projet d’appui d’urgence en Gestion et Coordination Mobile de site (MCCCM) dans les sites de déplacés dans les préfectures de la Ouaka, Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou, Haute-Kotto et Vakaga, et de réponse d’urgence en EHA aux populations vulnérables déplacées dans la ville de Zémio dans le Haut-Mbomou.

3000 personnes ont pu avoir accès à l'eau grâce à ce projet.

Le projet a notamment étendu son champ d’intervention à l’axe Bangassou-Zémio afin de porter assistance aux personnes ayant fui Bangassou et Rafaï suite aux attaques du mois de janvier 2021, et aux communautés hôtes souffrant d’un accès limité aux services de base dont l’accès à l’eau. En raison du contexte volatile et sans indicateurs d’apaisement, ces phénomènes de déplacement erratiques risquent de se reproduire systématiquement.

Comment assurer un accès durable à l’eau ?

ACTED a favorisé l’accès à l’eau potable souterraine à travers la construction de 4 points d’eau et la réhabilitation de 2 points d’eau.

Afin d’encadrer l’accès à ces points d’eau et leur bonne utilisation dans la durée, ACTED a également organisé 6 sessions de d’information aux bonnes pratiques d’hygiène afin de promouvoir un changement des comportements de manière durable. 7 320 personnes ont pu être sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène dont 1528 hommes, 2193 femmes, 1892 garçons et 1707 filles dans 1082 ménages sur l’axe Bangassou-Zémio. Les messages de sensibilisation d’ACTED dans le cadre de ce projet s’articulent autour de la réduction des risques de maladies hydriques, la nécessité vitale de boire une eau pure et les bonnes pratiques en termes d’hygiène et d’assainissement.

Aussi, pour s’assurer de la pérennité des points d’eau, ACTED a mis en place 6 comités de gestion des points d’eau. Ces comités sont composés des membres de la communauté et sont formés et dotés à la maintenance et à l’entretien des infrastructures.

Le projet a contribué à faciliter l’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement, notamment en eau potable en quantité suffisante pour les personnes affectées par la crise sécuritaire actuelle en RCA dans le Mbomou et Haut-Mbomou. Les communautés ont pu être formées et équipées pour assurer la pérennité de ces services. Des campagnes de sensibilisation en EHA ont été faites avec l’aide des relais communautaires et la brigade d’hygiène de l’école de Dembia, tous deux formés et équipés par ACTED pour améliorer les pratiques d’hygiène individuelle.