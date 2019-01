Republique centrafricaine: Bulletin trimestriel N°3 (Decembre 2018)

FAITS SAILLANTS

Riposte Conjuguee en EHA Contre l’epidemie d’hepatite E A Bocaranga Dans Le Ouham Pende

Aperçu De La Reponse EHA Par Les Acteurs Humanitaires En 2018

Focus Sur Quelques Realisations Cles Des Partenaires WASH

SITUATION HUMANITAIRE

En 2018, la situation humanitaire a été marquée par de nombreux mouvements de population en raison principalement des conflits armés. Une épidémie d’Hépatite E a été déclarée dans la préfecture de Ouham Pendé et plusieurs cas décès probablement liés d’origine hydrique ont été rapportés. Au même moment, deux épidémies de la maladie à virus Ebola sont été déclarées en République Démocratique du Congo (RDC) qui partage une longue frontière avec la partie Sud du pays et une épidémie de choléra a été déclarée au Cameroun qui aussi une longue frontière avec la partie Ouest du pays.

Les tensions inter communautaires et les conflits armés ont entraîné d’importants mouvements de population à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays. Selon le rapport de la matrice de suivi des déplacements (DTM) de décembre, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) a été estimé à plus de 580 000 personnes et le nombre de personnes retournées est estimé à plus de 375 000.

L’accès humanitaire a été très limité au cours de l’année dans certaines parties du pays comme Mingala, Djema, Mbrés, etc. alors que les populations vivant dans ces localités ont de nombreux besoins liés, entre autres, à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.