République Centrafricaine : Bulletin d’information (Jan - Juin 2022) Fonds Humanitaire RCA

Le premier semestre de l'année 2022 a été marqué par un environnement opérationnel de plus en plus difficile, alors que la République centrafricaine (RCA) connaît une crise humanitaire sans précédent. L'augmentation des violations des droits humains et du droit international humanitaire a forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur villages, limité l'accès déjà précaire aux biens et aux services, et drastiquement restreint les capacités de survie des personnes affectées. Selon le Plan de réponse humanitaire 2022, cette récente détérioration intervient alors que 3,1 millions de personnes (51% de la population) ont besoin d'assistance et de protection. Parmi elles, près des trois quarts ont des besoins aigus menaçant chaque jour leur survie physique et mentale. Au 30 juin 2022, 602 134 personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays et 737 962 personnes avaient trouvé refuge dans les pays voisins. Dans ce contexte, le Fonds humanitaire de la RCA (FH RCA) joue un rôle clé pour soutenir une réponse humanitaire flexible, efficace et coordonnée. Au cours du premier semestre 2022, grâce à la générosité et à la confiance des donateurs, le FH RCA a alloué 9,6 millions de dollars américains à 17 projets de 13 organisations ciblant 187 307 personnes ayant des besoins urgents dans les zones de conflit. Le FH RCA a donné la priorité aux intervenants de première ligne en dirigeant 81% des fonds alloués vers des organisations non gouvernementales (ONG). La première Allocation Standard de 2022 a été lancée en février pour un total de 7,9 millions de dollars américains afin de financer 15 projets. Par la suite, deux Allocations de Réserve d'un million de dollars américains et de 750 000 de dollars américains ont été faites pour financer les lacunes des clusters Logistique et Santé.

