République centrafricaine: Bulletin des activités WASH du premier semestre de l’année 2022 / Janvier à juin

APERCU DE LA SITUATION

Afin de répondre aux besoins en Eau, Assainissent et Hygiène, les partenaires du Cluster ont conjugué les efforts sectoriels et intersectoriels pour améliorer l’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement de base des populations déplacées, retournées et population hôtes. De Janvier à fin Juin 2022, les 25 partenaires actifs du Cluster ont permis à 368 302 personnes d’accéder à l'eau potable, à des installations sanitaires et d’être sensibilisées à l'hygiène. Au cours du premier semestre, le Cluster WASH a redynamisé le Comité d’Orientation Stratégique et lancé deux nouveaux groupes de travail techniques, l'un sur les inondations pour soutenir les efforts de préparation et d’analyse des capacités et l'autre sur la santé et l'hygiène menstruelles pour définir des normes et standards pour la République Centrarficaine.