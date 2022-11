République centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les travailleurs humanitaires (octobre 2022)

CONTEXTE

La population civile continue d'être affectée par les tensions et la violence armée en République centrafricaine. Au cours des dix premiers mois de 2022, 151 incidents affectant les travailleurs humanitaires ont été enregistrés.

Le nombre d'incidents enregistrés en octobre correspond à la tendance moyenne observée depuis le début de l'année. La moitié des 14 incidents au cours de ce mois étaient des cas de vol dans des installations humanitaires, des convois et des véhicules. Les sept cas restants concernaient des arrestations arbitraires, des contraintes d'accès et des agressions contre le personnel humanitaire, un véhicule volé et le détournement/détournement de denrées alimentaires.

Les préfectures de l'Ouham (25 %), de Bangui (23 %) et de la Ouaka (10 %) restent les plus touchées. Les vols, cambriolages, pillages, menaces et agressions représentent 70 % des incidents. Les interférences et les restrictions de mouvement représentent les 45 incidents restants (30 %).