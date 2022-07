République centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les travailleurs humanitaires (juin 2022)

CONTEXTE

La population civile reste la première victime des tensions et violences armées qui se poursuivent dans plusieurs parties du pays. Au cours des six premiers mois de 2022, 81 incidents affectant les travailleurs humanitaires ont été enregistrés.

Parmi les 12 incidents enregistrés au mois de juin, une équipe humanitaire (2 staffs ONGI et 1 staff ONGN) a été enlevée par des éléments armés sur l’axe Obo-Bambouti et libérée le lendemain à la suite d’une négociation et plusieurs cas de braquages sur les axes routiers ont été recensés, en particulier sur les axes autour de Batangafo et Markounda.

Les préfectures de l’Ouham (27,2%), de Bangui (13,6%) et de Ouaka(11,1%) demeurent les plus touchées durant les six premiers mois de 2022. Les vols, braquages, pillages, menaces et agressions représentent (76,5%) des 81 incidents. Les interférences et restrictions représentent 18 incidents soit (22,2%).