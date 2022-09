République Centrafricaine : Aperçu de la situation humanitaire suite aux inondations (15 septembre 2022)

Depuis le mois de juin 2022, les inondations ont affecté environ 85 300 personnes, détruit plus de 2 600 maisons et 18 500 hectares de cultures et endommagé de nombreuses infrastructures dans 12 préfectures du pays sur 17, y compris la capitale Bangui. Six écoles sont encore occupées par les personnes sinistrées, compromettant ainsi la rentrée scolaire 2022-2023 pour 10 000 enfants. En complémentarité aux efforts du Gouvernement, la communauté humanitaire a fourni une réponse d’urgence multisectorielle à plus de 43 000 personnes. De nombreuses personnes affectées n’ont pas encore reçu de l’assistance, entre autres, par manque de ressources et d’accès physique. La situation demeure particulièrement préoccupante dans les zones difficiles d’accès, notamment dans les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Kotto. Selon les prévisions météorologiques, il est à craindre que des nouvelles inondations surviennent d’ici la fin de la saison des pluies (avril - octobre).

