République Centrafricaine : Analyse de protection, juillet 2022

1. RÉSUME

La paupérisation des ménages et la dégradation des services essentiels ont considérablement impacté leurs conditions de vie. Désormais, les deux-tiers de la population luttent au quotidien pour se soigner, se nourrir, se loger, envoyer leurs enfants à l’école ou s’approvisionner en eau potable. Les besoins humanitaires liés aux conditions de vie ont franchi les frontières de nouvelles souspréfectures comme Koui, Bozoum ou Bossangoa, considérées comme relativement stables il y a un an.

9 ménages sur 10 utilisent des stratégies de survie négatives pour faire face à la dégradation de leurs conditions de vie et de leur bienêtre. Plus effrayant encore, un tiers adopte des stratégies d’urgence les mettant en danger . Pour ces femmes, hommes et enfants, mendier, vendre sa maison ou mener d’autres activités d’adaptation négative sont devenues les seules options possibles pour survivre. La résilience des populations s’est érodée sous le poids des crises successives, de la récession économique et de l’affaiblissement des mécanismes de solidarité. Or, quand envoyer ses enfants à l’école et payer des frais de santé n’est plus considéré comme une dépense essentielle, les opportunités de développement humains se réduisent autant que la dépendance à l’aide humanitaire se renforce.

Impacts sur l’environnement de protection :

Une conséquence caractéristique de la crise humanitaire actuelle est la multiplication des déplacements massifs de la population. Au 30 avril 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à 658 265 individus (163 551 personnes dans les site ; 494 714 personnes dans les familles d’accueil), 91 sites de PDI répartis dans 22 sous-préfectures sont actuellement opérationnels.

Les infrastructures de santé continuent à être la cible des attaques d’hommes en armes provoquant ainsi leur fermeture temporaire ou la suspension des activités qui ont un impact direct sur l’accès de la population aux soins. Le mécanisme de surveillance des attaques sur le système de santé administré par l’OMS a enregistré 18 attaques en 2020 et 90 attaques en 2021. Selon les données du Cluster Santé, 13 attaques ont été rapportées de janvier à mai 2022.

Les violences basées sur le genre (VBG) figurent parmi les violations des droits les plus répandues en RCA, notamment les violences sexuelles, les mariages forcés/précoce, le sexe pour la survie, l’exploitation et abus sexuels (EAS) et la violence conjugale. L’accès aux services de prise en charge multi sectorielle des survivant(e)s de VBG est limité.

En RCA, les enfants constituent plus de la moitié des personnes déplacées et sont particulièrement vulnérables à la séparation familiale, à la détresse psychosociale, au recrutement par les forces et groupes armés et à la violence y compris sexuelle. Les acteurs de protection de l’enfant estiment que 944 000 enfants (51% de filles) sont en besoin de services de protection, y compris la santé mentale et appui psychosocial en 2022. Au regard de la dégradation du contexte socio-économique et du contexte sécuritaire dans certaines régions depuis le début de l’année 2022, il est probable que les besoins soient plus importants.

La détérioration croissante des conditions de vie des ménages expose davantage les enfants vivant dans des conditions précaires à la violence, aux abus, à l'exploitation et à la détresse psychosociale, en particulier les enfants chefs de famille et les enfants PDI avec ou sans leur famille. Lors des discussions de groupes conduites dans des sites de PDI en avril 2022, le manque de ressources du ménage, notamment de nourriture, a été souvent cité comme une raison pour laquelle les adolescentes et les jeunes femmes ont des rapports sexuels transactionnels. La baisse du pouvoir d’achat, le manque d’opportunités et d’accès à la nourriture ont été cités parmi les causes majeures qui poussent les enfants à rejoindre les groupes armés.