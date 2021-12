Le Forum local des droits de l’homme de Birao est désormais outillé et prêt à mener à bien sa mission. Il a reçu, le jeudi 16 décembre 2021, des équipements bureautiques et du matériel nécessaire à la mise en œuvre de ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme dans la Préfecture de la Vakaga.

17 déc 2021 RENFORCER LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DU FORUM LOCAL DES DROITS DE L’HOMME DE BIRAO Le Forum local des droits de l’homme de Birao est désormais outillé et prêt à mener à bien sa mission. Il a reçu, le jeudi 16 décembre 2021, des équipements bureautiques et du matériel nécessaire à la mise en œuvre de ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme dans la Préfecture de la Vakaga.

Par Deubalbet Wewaye

Ce geste de la MINUSCA, à travers sa Division des droits de l’homme permettra de palier à l’absence d’un bon cadre de travail permettant aux acteurs de la société civile de mieux accompagner les autorités centrafricaines dans la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau local. « Ce Forum local des droits de l’homme est comme ce que j’appellerai un partenaire de mise en œuvre. Il va servir de relai pour la promotion des idéaux relatifs aux droits de l’homme. Ce Forum a suivi d’énormes formations de renforcement des capacités. Ils ne sont plus là où ils étaient il y a un an. Ils sont très bien organisés, ils sont capables de mettre en place un projet, de les budgétiser et d’aller vers les autres partenaires pour chercher des financements », a expliqué, Vikou Bessan, le chef du bureau de la MINUSCA à Birao.

L’ensemble du matériel reçu est composé de six ordinateurs portables, d’une imprimante, ainsi que des fournitures bureautiques.

Pour le préfet de la Vakaga, la jeunesse joue un rôle important dans le retour de la paix dans la région. Leonard Mbele a profité de l’occasion pour surtout attirer l’attention des bénéficiaires sur la bonne gestion de ce matériel. « Je ne voudrais pas que d’ici demain, ce matériel se retrouve sur le marché. Je dis à la jeunesse de prendre conscience. C’est grâce à vous que la paix est en train de revenir. Vous avez une lourde charge, une lourde mission qui est de sensibiliser et d’éduquer. C’est un rôle très important », a-t-il déclaré.

Les membres du Forum seront déployés dans les différentes sous-préfectures pour sensibiliser les populations mais également mettre en place des relais du Forum dans toute la préfecture de la Vakaga.