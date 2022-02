Renforcer les acquis de la paix dans la Vakaga

PAR DEUBALBET WEWAYE

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordinatrice humanitaire pour la Centrafrique, Denise Brown, a séjourné du 27 au 28 janvier 2022 dans la préfecture de la Vakaga. Une visite de travail à Birao, qui lui a permis de constater de visu le retour effectif de la paix dans la région, mais qui lui a aussi donné l’opportunité d’échanger avec les leaders communautaires, les autorités locales et les acteurs humanitaires.

« Les choses vont mieux dans la Vakaga ; la vie va mieux au niveau de Birao. On est tous en admiration pour tous les efforts qui ont été fournis. Deux années avant, on ne pouvait oser mettre les pieds dehors. Aujourd’hui, j’ai marché sur deux kilomètres à pied, j’ai vu la paix ». C’est en substance, l’expression de soulagement que la Cheffe adjointe de la MINUSCA a exprimé au début de son séjour, et cela, après s’être offert environ deux kilomètres de marche, de la Mairie de la ville jusqu’à l’école élémentaire située au quartier Djoubkia où elle s’est rendue pour remettre officiellement aux autorités locales le bâtiment réhabilité entièrement par les Casques bleus du contingent zambien de la MINUSCA, dans le cadre d’un projet à impact rapide.

La Coordinatrice humanitaire a, en amont, eu une rencontre avec les acteurs humanitaires, puis elle s’est longuement entretenue avec les membres de la communauté Haoussa et Sara venant du Soudan. Ces derniers étaient venus porter le message d’environ 700 ménages qui, à la suite des différents affrontements dans la région, avaient trouvé refuge au Tchad et au Soudan et qui souhaitent revenir en Centrafrique. Elle leur a assuré tout son soutien et celui des partenaires, notamment celui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à œuvrer dans un bref délai pour leur permettre de rentrer dans leur pays. « Le HCR va jouer le rôle qu’il joue habituellement, les faire venir et les aider à se réintégrer dans leurs communautés », a promis Fafa Olivier Attidza Domkpo, Représentant du HCR en Centrafrique.

Au site des déplacées de Yata qui abrite encore 5447 personnes, Denise Brown a également réitéré l’aide de la MINUSCA qui, a-t-elle dit va œuvrer pour permettre à ces personnes de rentrer chez elles. « Nous allons mobiliser plus de fonds pour vous permettre de retourner dans vos foyers. C’est un autre symbole de la paix dans la Vakaga », a-t-elle déclaré.

La Représentante spéciale adjointe a mis à profit la deuxième journée de sa visite pour procéder au lancement du Programme de réduction de la violence communautaire dans la région.

Ce Programme est une action qui vient compléter le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion déjà en cours dans cette préfecture. « Le programme que nous lançons est une opportunité. Ce n’est certes pas la solution, mais c’est une porte d’entrée pour re-stimuler l’économie de la ville », a dit Denise Brown tout en exhortant les 500 bénéficiaires dont 331 femmes qui ont choisi de se former dans les domaines comme la mécanique auto, l’agriculture, la menuiserie, l’élevage et le commerce à bien suivre les cours pour en tirer le meilleur bénéfice.

Le préfet de la Vakaga a, pour sa part, salué cette initiative de la MINUSCA qui aura pour effet de contribuer à l’autonomisation de la population-cible. Il a néanmoins souhaité que de telles actions soient élargies à l’ensemble de sa circonscription. « La population me demande de vous dire merci. Mais il reste encore beaucoup à faire. J’ai les doléances des autres communes qui se plaignent et qui disent que tout ne se passe qu’à Birao. Ils souhaitent que de telles actions se passent aussi dans leurs communes », a rapporté Leonard Mbélé.

A ces doléances du préfet, la cheffe adjointe de la MINUSCA a répondu que pendant les moments les plus difficiles, il y avait des combats sur les axes, ce qui rendait difficile la tâche des humanitaires et de la MINUSCA. « Maintenant que les choses semblent plus ou moins calmes, la Force de la MINUSCA a déjà commencé à faire des patrouilles de longues distances et le Programme alimentaire mondial vient de faire des enquêtes sur la sécurité alimentaire.», a rassuré Denise Brown.

Les autorités locales et la composante civile de la MINUSCA vont pouvoir poursuivre ensemble leurs activités dans la préfecture.