Renforcement de la redevabilité en Centrafrique Kaga Bandoro Bulletin - Première phase

Recommandations

1. Un processus de ciblage inclusif et mise à jour

• Renforcer / mettre en place un comité de ciblage mixte (incluant acteurs humanitaires, acteurs communautaires et agents de l’état) afin de valider les listes de bénéficiaires et faire un suivi du processus de ciblage – leaders communautaires 18% des personnes enquêtées considèrent que l’assistance fournie par les acteurs humanitaires touche les personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes âgées (88%), les ménages dirigés par les femmes (50%) et les personnes malades (47%) sont considérés comme étant les groupes vulnérables ne bénéficiant pas de l’assistance.

• Renforcer le processus de vérification de l’identité de ceux qui viennent pour recevoir les kits lors des distributions – leaders communautaires

2. Une communication directe, accrue et diversifiée

• Encourage la communication avec les personnes affectées à travers les chefs de quartiers et de blocs au lieu de véhiculer l’information par les leaders communautaires – leaders communautaires Les personnes enquêtées préfèrent recevoir de l’information à travers les chefs de quartiers et de blocs (70%) suivi des réunions communautaires (45%) et des leaders communautaires (42%).

• Développer des moyens de communication reflétant les moyens préférés de communication des personnes affectées – leaders communautaires

3. Des mécanismes de plaintes adaptés

• Mettre en place / renforcer des comités de gestions de plaintes et suggestions afin d’éviter les abus de la part des leaders communautaires – leaders communautaires Les personnes affectées préfèrent déposer des plaintes et des suggestions face à face au personnel humanitaire (54%), durant des réunions communautaires (30%), face à face aux leaders communautaires (27%) suivi par les comités de gestions des plaintes (22%).

• Former tous les leaders et les impliquer dans la gestion de plaintes et la remontée des plaintes/suggestions - leaders communautaires Les personnes affectées ont le plus confiance auprès des ONGI (54%), la MINUSCA (50%) et les agences onusiennes pour déposer des plaintes ou suggestions. D’une autre part, seulement 36% des personnes affectées ont confiance aux leaders communautaires pour déposer une plainte. Le manque de confiance peut être dû à des cas de fraude, un manque d’implication ou bien une mauvaise connaissance des mécanismes existants.