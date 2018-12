Reconstruire et se reconstruire : aider les populations retournées à se reloger

Depuis leur retour à Ndamba, leur village d’origine, Honorine et ses quatre enfants vivent sous une hutte faite de feuilles de rônier.

Honorine est revenue de son exil de l’autre côté de la frontière, en RDC, il y a maintenant un peu plus d’un an. Originaire de la préfecture de la Ouaka, en République centrafricaine, Honorine est l’une des nombreuses personnes déplacées ayant du fuir le conflit dans la région.

Honorine a quitté la République centrafricaine en septembre 2015, après avoir perdu son mari, deux de ses enfants et sa maison, incendiée. Elle s’est enfuie, en abandonnant tous ses biens, pour mettre sa vie et celle de ses quatre enfants survivants à l’abri des violences. Ces familles déplacées se sont retrouvées démunies et très vulnérables.

Une aide au retour volontaire des déplacés et réfugiés

Depuis août 2017, ACTED soutient 1650 familles de la Ouaka avec un projet de reconstruction d’abris financé par OFDA.

Une équipe ACTED a aidé Honorine et ses enfants à construire leur nouvel abri. Avec l’aide d’ACTED, et grâce à des distributions de matériaux de construction, des formations aux techniques de construction et aux comités créés pour cette fonction, chaque famille fabrique ses propres briques. Ainsi, en impliquant les bénéficiaires de la conception à la mise en œuvre du projet, cette approche communautaire permet d’assurer l’appropriation du projet et des constructions.

Aujourd’hui, Honorine et ses enfants ont à nouveau un toit et sont en sécurité.

Dans le cadre de ce projet, ACTED propose également une aide alimentaire dans les zones de Ngakobo, Kouango et Bakala, avec des formations et des distributions d’outils et de semences.