RCA WASH Cluster : 5 engagements pour l’égalité genre dans l’eau, l’hygiène et l’assainissement

REVISES EN DECEMBRE 2018 - ADOPTES LE 22 JANVIER 2019

5 ENGAGEMENTS DU CLUSTER POUR L'EGALITE DU GENRE

S’assurer d’une présence effective et équilibrée des femmes et des hommes dans tous les comités WASH et s’assurer de la présence d’au moins une femme au poste de président ou de vice-président des comités.

Collecter les données désagrégées par sexe et âge, durant toutes les phases des projets WASH y compris les phases d’évaluations.

Construire des latrines publiques et douches sûres (luminosité, verrou à l’intérieur de chaque porte), séparées par sexe et âges, distantes d’au moins 10m et les identifiées au moyen de pictogrammes en tenant compte des personnes à besoins spécifiques (handicapées, etc.).

S’assurer que les femmes et les hommes ainsi que les jeunes filles et garçons ont une égalité et/ou équité de chance en matière de formation et d’accès à l'emploi dans le secteur WASH.