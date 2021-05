RCA : Rapport d'interventions ACF RRM - Distribution des Articles Menagers Essentiels (AME) du 07 au 15 Avril 2021

I. RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Depuis mi-février, les éléments CAN/Alliés ont lancé des opérations militaires dans le Nord-Ouest de la RCA en reprenant certaines villes de la MSR-1. Depuis ces opérations se concentrent sur les axes secondaires et notamment dans la zone de Bozoum.

Situé à 30 km de Bozoum, le village Manga a été le théâtre d’un violent affrontement opposant les éléments de CAN/Alliés et les éléments de la CPC. Cet affrontement a eu lieu quand les éléments CAN/Alliés étaient en mouvement sur l’axe Bozoum - Bocaranga. Selon les premières informations recueillies, les habitants de ladite localité ont fui en brousse pour se réfugier, certains sont arrivés à Bozoum et d’autres dans les villages périphériques situés entre Manga et Bozoum. Le 13/03/2021, un moto cycliste a était abattu par des éléments CPC alors qu’il circulait sur l’axe Bozoum – Bocaranga (village Tollé) entrainant une psychose supplémentaire dans les villages environnants. (ACF_MAN_20210316)

Entre temps, le 18 mars 2021 le village Hay situé dans le groupement Kounounga dans la commune de Danayere à environ 37 kilomètres de Bozoum axe Bozoum – Bocaranga avait subi une incursion des hommes armés assimilés aux éléments de la CPC suite au cas de vol de bétails des peuls éleveurs, dont la population de village serait à l’origine. Pour se venger, les éléments de la CPC ont attaqué le village, des pertes des biens non alimentaires et alimentaires avaient été remontées. Cette situation avait entrainé des mouvements de population des villages Wara, Bara, Hay, Kounounga, Boyanga 2 et villages périphériques dans des villages situés sur l’axe Bozoum – Bocaranga, Bozoum – Bouar et à Bozoum centre qu’elles jugent en sécurité. Une alerte a été partagée à la communauté humanitaire sous la référence ACF_HAY_20210323, sur validation du Copil deux MSA étaient réalisées du 23 au 29 Mars 2021 afin d’avoir un aperçu sécuritaire et humanitaire de la zone de Manga et les villages d’accueils. Les résultats issus des MSA révèlent des scores 4,4 et 4,5 respectivement aux alertes de Manga et Hay qui sont supérieurs au seuil d’urgence, d’où nécessité d’apporter de l’assistance en NFI auprès des ménages affectés par les différentes crises. Après validation de l’intervention, l’équipe RRM propose réaliser une assistance auprès des ménages retournés faisant suite à l’alerte de Manga et une autre assistance auprès des ménages déplacés faisant référence à l’alerte Hay (ACF_HAY_20210323).