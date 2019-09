RCA | Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Risques de Protection – Sites de déplacement – Round 8 | 10 juin – 5 juillet 2019

METHODOLOGIE

La matrice de suivi des déplacements (DTM) est un système qui permet de suivre les mouvements de populations. Ce système est mis en œuvre afin de capter, analyser et partager des informations qui visent à améliorer la compréhension des mouvements de populations et des besoins des personnes déplacées. En plus d’être utilisée dans le cadre d’opérations de réponses humanitaires de moyenne à grande échelle, la DTM est également un outil efficace pour les activités de préparation, de relèvement et de transition. La DTM fournit des informations précises aux acteurs humanitaires, groupes sectoriels et acteurs gouvernementaux impliqués dans la réponse humanitaire sur les déplacements et les besoins des personnes affectées par une crise.

Dans l’interprétation et la contextualisation des résultats du Round 8, il faut prendre en compte que l’analyse se réfère aux problèmes rapportés par les informateurs clés et à travers les discussions de groupe, et que l’unité d’analyse est le site enquêté par la DTM. Par ailleurs, la différence entre les localités et informateurs clés choisis pendant les différent Rounds pourrait avoir un impact sur le résultat de certains analyses.

Comparativement au Round 7, la DTM a intégré en plus les évaluations dans certains lieux de regroupement et l’évaluation des sites officiels dans la préfecture de la Basse Kotto. Ceci explique l’augmentation des ‘sites’ enquêtés de 33 à 45 entre le Round 7 et le Round 8.

Les défis et limites liés à la collecte et à l’analyse des données présentées dans ce rapport sont mentionnés dans une section ultérieure en fin de rapport