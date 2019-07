RCA | Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Rapport 7 | Juillet 2019

CONTEXTE

La République Centrafricaine (RCA) est depuis 2013, en proie à un conflit ayant causé la perte de milliers de vies humaines et engendré des déplacements massifs de sa population. Sept ans après le début de la crise, l’insécurité demeure en RCA, les nombreux groupes armés présents sur le territoire conservant leur emprise sur la plupart du pays et des actes de violence continuant de cibler les populations civiles. Le 6 Février 2019, les parties belligérantes ont signé l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR) à Khartoum, marquant le point de départ d’un processus intégré de paix dans le pays et censé mettre fin aux hostilités et violences dans le pays.

Malgré un état d’accalmie suivant la signature des accords de paix, des hostilités isolées continuent de causer des déplacements de populations civiles dans certaines zones du pays. Les attaques ou même rumeurs de mouvements de groupes armés continuent en effet de provoquer des déplacements importants. Au mois d’avril 2019, l’ensemble de la population centrafricaine mobile sur le territoire du fait du conflit, est estimée à plus de 1 048 336 personnes, pour lesquelles les vulnérabilités liées au déplacement persistent potentiellement à ce jour. Malgré tout, la relative stabilité dans l’ouest et le centre du pays a permis le retour de populations déplacées vers leur lieu d’origine. La population déplacée interne a chuté de 10 pour cent, au profit des retours qui eux ont augmenté de 10 pour cent.

Un autre phénomène qui participe de l’insécurité dans le pays et du niveau élevé de violence observé est lié aux mouvements de transhumance (internes et transfrontaliers). Ceux-ci accentuent en effet des tensions entre communautés, et sont à l’origine d’un nombre important d’incidents violents et de conflits entre communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs. L’insécurité qui résulte de ces conflits et tensions engendre des mouvements importants de populations.

En attendant l’opérationnalisation de l’accord de Khartoum et le respect des engagements pris par les différentes parties à l’accord, la situation sécuritaire en République Centrafricaine reste encore instable et se traduit par des déplacements continus et importants de populations.