RCA : Le HCR fournit une assistance en cash pour 3 mois aux réfugiés urbains et ruraux

Bangui, le 28 avril 2020_ Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés en République Centrafricaine en partenariat avec la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) a fourni ce jour mardi 28 avril, une assistance sociale en cash aux réfugiés urbains et ceux vivant dans le camp à Obo dans la préfecture du Haut Mbomou dans le cadre du renforcement du mécanisme de prévention contre le COVID19.

A l’instar de nombreux pays du monde et d’Afrique, la République Centrafricaine (RCA) fait face à la pandémie du COVID 19. A ce jour, quatre-vingt-quatorze (94) cas ont été confirmés positifs par le Gouvernement dont 10 ont déjà trouvé la guérison.

Pour faire face à cette pandémie, le Gouvernement centrafricain a pris un certain nombre de mesures visant à réduire la propagation de l’épidémie à travers des campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières au COVID19. Cette campagne concerne également la population réfugiée en RCA qui est estimée à 6.845 personnes issues de 22 nationalités différentes.

Dans le cadre de la prévention contre le COVID 19 et de la limitation de l’impact de la pandémie sur la population réfugiée, le HCR, en collaboration avec la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), a octroyé une assistance en cash c’est-à-dire monétaire aux réfugiés d’Obo et de Bangui.

A Obo, le HCR a fourni trois (03) mois d’assistance alimentaire en cash permettant aux réfugiés d’acheter des aliments et des kits composés des savons, des sceaux et d’autres articles en faveur de 2.080 réfugiés dans le but de se conformer aux mesures de prévention contre le COVID-19.

En outre, le HCR a remis 17 cartons de gants médicaux à l’hôpital préfectoral d’Obo pour la protection du corps soignant en présence des membres de la coordination multisectorielle de lutte contre le COVOD-19 pour renforcer les mesures de prévention contre la propagation de cette pandémie.

A Bangui, chaque ménage de réfugié a reçu un montant de 15.000 F CFA pour les ménages de 1 à 3 personnes et de 20.000 FCFA pour les ménages de 4 personnes et plus, dans le but de se procurer des dispositifs de lavage de mains (sceaux et détergents). Cette distribution est couplée d’une sensibilisation à l’endroit de la population réfugiée sur les gestes barrières contre le COVID 19 menée par les agents de santé du Ministère de la Santé Publique.

Mokamotara Tharsa, réfugiée d’origine rwandaise, veuve et mère de deux (02) enfants, est arrivée en Centrafrique depuis 2008. Elle explique que la RCA, comme les autres pays du monde fait face au coronavirus. ‘’Il est également important pour nous réfugiés de respecter les mesures barrières mises en place par le gouvernement centrafricain et l’OMS afin d’éviter de contracter le COVID. “Nous devons nous nettoyer régulièrement les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou les laver à l'eau et au savon’’, a-t-elle ajouté. « Respectons les consignes car le COVID19 ne choisit pas ses victimes. Tu es centrafricain ou réfugié, il est salutaire de respecter les consignes du Gouvernement et de l’OMS», a relevé pour sa part NTSOH Eloi, réfugié camerounais vivant en RCA depuis 2008.

Le HCR travaille de concert avec le Ministère de la santé Publique et soutien les efforts du Gouvernement centrafricain pour prévenir et lutter contre le COVID 19.