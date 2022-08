RCA : Lancement d’une campagne de sensibilisation contre le trafic des armes

PAR GRÂCE NGBALEO

La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC), a procédé le 29 juillet 2022, au lancement d’une campagne de marquage des armes et de sensibilisation pour la collecte d’armes à feu. Objectif : réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre en circulation République centrafricaine (RCA).

Organisée en présence de plusieurs personnalités, la cérémonie a été marquée par une séance de marquage d’armes à feu. Après cette cérémonie, 2300 armes collectées, depuis 2017, par l’Unité d’exécution du programme national de désarmement, de démobilisation, réintégration et rapatriement, seront marquées et mises à la disposition des Forces de défense et de sécurité pour l’exercice de leur mission régalienne.

Cette opération de marquage d’armes, permettra à la République centrafricaine de réduire les risques de détournement, d’en assurer un meilleur contrôle et de prévenir leur trafic ainsi celui des munitions.

La campagne intervient à un ou moment où le désarmement et la collecte des armes redeviennent les objectifs importants pour la République centrafricaine.

Pour la ministre conseillère à la présidence, Léonie Banga Bothy, le processus de paix est un processus dynamique au centre duquel est installé l’Accord politique pour la paix et la réconciliation, qui va conduire les groupes armés vers le désarmement. Elle estime aussi que certaines communautés doivent être désarmées car elles ont facilement pu se procurer des armes en raison de leur libre circulation sur le territoire.

Présent à la cérémonie, le chef de bureau pays, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Jacques Ndour, a promis de continuer, d’appuyer la RCA dans la lutte contre la prolifération des armes à feu. «La présente cérémonie est une occasion pour moi, au nom de mon directeur régional, de rassurer les plus hautes autorités de la République centrafricaine sur la disponibilité de l’ONUDC à poursuivre sans relâche son assistance au pays dans ses efforts de lutte contre les divers crimes afin de lui permettre de se hisser au niveau des standards les plus élevés en matière des contrôles des armes, en parfaite harmonie avec ses engagements internationaux, régionaux dans ce domaine », a-t-il indiqué.

Le 07 août 2020, le président de la République a promulgué la loi 20.021 portant sur le régime général des armes classiques, leurs pièces composantes et munitions, qui dispose en son article 11 : « Toute arme à feu, ses pièces composantes et minutions étatiques en circulation doivent comportées des marquages nécessaires à leur identification et traçabilité ».