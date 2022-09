RCA - Initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) suivi des tendances - prémier semestre 2022

CONTEXTE

La situation sécuritaire reste précaire en République Centrafricaine (RCA). Le nord du pays échappe au contrôle des autorités centrales. Plus de la moitié de la population centrafricaine vit dans l’insécurité alimentaire et l’accès aux soins de santé primaires est difficile.

La RCA connaît une crise humanitaire sans précédent.

L'intensification du conflit et l’insécurité qui en découle, ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs villages, ont limité l'accès déjà précaire aux biens et aux services, et ont drastiquement restreint les capacités de survie des personnes affectées.

La situation sécuritaire reste toujours volatile en raison de la persistance des attaques et exactions qui perturbent fortement le fonctionnement et l’accès aux marchés, et les moyens d’existence dans les zones de l’ouest, du nordouest, du nord-est et du centre du pays.

Malgré l’existence de politiques et de textes normatifs en la matière, l’insécurité, les violence répétitives ainsi que les normes socioculturelles défavorables aux femmes et aux filles persistent en RCA.

Les populations vivent dans la peur des attaques et des exactions des groupes armés, ce qui limite leur mobilité et leur accès aux champs et aux forêts pour cultiver, cueillir et chasser. Cet environnement dangereux limite l’accès des organisations humanitaires aux personnes dans le besoin.

L'une des conséquences est la détérioration continue de la sécurité alimentaire depuis l'année dernière.

Par ailleurs, l’insécurité sur les axes et les cas de braquages, de même que la dégradation des routes due aux différentes intempéries, affecteraient le ravitaillement de plusieurs marchés.