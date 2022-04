RCA - Initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) 18 mars 2022 au 04 avril 2022

INTRODUCTION

L’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) a été créée par le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) en avril 2019 avec pour objectif de mieux comprendre comment les prix évoluent sur les marchés centrafricains et d'informer les réponses sous forme de transferts monétaires. Cette initiative est guidée par le sous-groupe de travail sur le suivi des marchés du GTTM et bénéfi cie du fi nancement du Bureau d'Assistance Humanitaire (BHA) des États-Unis et du Fonds Humanitaire (FH) en RCA.

La collecte de données est réalisée au cours des dix derniers jours de chaque mois, sur les principaux marchés de la République centrafricaine. Sur chaque marché, les équipes de terrain enregistrent les prix et la disponibilité des produits alimentaires et non-alimentaires de base, vendus dans les magasins et étals de ces marchés (le panier minimum d'articles de survie (PMAS) ainsi qu'une liste de produits supplémentaires).

Cette fi che d'information fournit un aperçu des écarts de prix et des médianes pour les principaux produits alimentaires et les produits non-alimentaires dans les zones évaluées. Les facteurs expliquant les ruptures de stocks et indisponibilités d’articles auxquelles font face les marchés sont également étudiés.

Les bases de données nettoyées et les fi ches techniques sont disponibles sur le Centre de Ressources REACH et partagées via la liste de contacts du GTTM. Le tableau de bord interactif de l'ICSM est disponible sur ce lien.

POINTS D'ATTENTION

COÛT MÉDIAN DU PMAS EN LÉGÈRE BAISSE

En mars 2022, le coût médian du PMAS s’établit à 64 473 XAF, soit une légère baisse de 1% par rapport au mois de février 2022. Les coûts des paniers alimentaires et non-alimentaires ont diminué de 1%, alors que le coût du panier des produits d'hygiène est resté stable.

PRIX ET TENDANCES

L'évolution des prix ce mois-ci est très variable d'une localité à l'autre avec certains marchés en forte augmentation, tels que Bossangoa (+34%) et Dékoa (19%), et d'autres marchés enregistrant une diminution comme Dimbi (-32%) et Berbérati (-27%).

Entre février 2022 et mars 2022, les évolutions notables sont les suivantes : bidon (+33%), essence (+23%), huile végétale (+14%), moustiquaire (-22%) et arachide (-17%). La variation du prix du bidon est en partie infl uencée par le fait qu'en février, 7 localités n'avaient pas de cotations pour ce produit. L'indisponibilité de l'huile végétale en lien avec les perturbations du marché international pourrait également être un facteur explicatif de cette hausse. Quant à l'essence, des signes de pénuries ont pu être observés dans plusieurs localités et pourraient être liés aux conséquences du confl it en Ukraine.

PERSPECTIVES

Suite au confl it en Ukraine, les cours mondiaux des matières premières agricoles ont atteint en mars un record, avec une augmentation considérable (+23%) des prix de l'huile végétale et des céréales (+17,1%) par rapport à février. La dépendance de la RCA aux importations de produits de première necessité (riz, blé, huile, carburant, etc.) rend le pays particulièrement vulnérable à l'augmentation des prix des hydrocarbures et des produits agricoles. Des hausses des prix, des coûts des transports ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnements sont à prévoir.

La menace croissante d'engins explosifs sur les axes pourraient également perturber les chaines d'approvisionnement avec des répercussions sur la disponibilité et les prix des produits. L'approche de la période de soudure et l'épuisement progressif des stocks, qui sont déjà à un niveau faible en raison d'une production agricole 2021 inférieure à 20203 , risquent de renforcer cette pression à la hausse sur les prix.