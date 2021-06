RCA - Initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) 11 juin 2021 au 15 juin 2021

INTRODUCTION LOCALISATION DES MARCHÉS ÉVALUÉS - NORD-OUEST

L’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) a été créée par le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) en avril 2019 avec pour objectif de mieux comprendre comment les marchés centrafricains réagissent à la crise, et d’informer les réponses sous forme de transferts monétaires. Cette initiative est guidée par le sous-groupe de travail sur le suivi des marchés du GTTM et bénéficie du financement du Bureau d'Assistance Humanitaire (BHA) des Etats-Unis et du Fonds Humanitaire (FH) en RCA.

Le suivi bi-mensuel des marchés en République Centrafricaine a été mis en place afin de mieux comprendre l'impact que des chocs (pandémie de COVID-19 ou événements sécuitaires, etc.) peuvent avoir sur les marchés de la RCA. La collecte de données effectuée à la moitié du mois s'ajoute à celle menée habituellement en fin de mois, qui est maintenue, dans les mêmes conditions que celles observées jusqu'à présent.

Cette fiche d'information fournit un aperçu des écarts de prix et des médianes pour les produits pré-identifiés et jugés critiques au sein du panier minimum d'articles de survie (PMAS), dans les zones évaluées. Des indicateurs concernant le prix du transport des marchandises, et l'évolution du nombre de clients et de commerçants, sont aussi présentés.

Les bases de données nettoyées et les fiches techniques sont disponibles sur le Centre de Ressources REACH et partagées via la liste de contacts du GTTM. Le tableau de bord interactif de l'ICSM est disponible sur ce lien. Pour plus d'information sur la méthodologie, se référer à la fiche informative de mai 2021.