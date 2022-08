RCA : enfin une brigade de gendarmerie à Begoua-Bouboui

La brigade de la gendarmerie de Begoua-Bouboui, située à 45 kilomètres de Bangui a été réceptionnée et inaugurée par les autorités nationales, le 03 Aout 2022, lors d’une cérémonie qui a vu la présence de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, et du Directeur général de la gendarmerie nationale, General Landry Ulrich Depot. Cette brigade a été construite et financée par la Minusca a près de 45 millions de FCFA.

La brigade entièrement équipée comprend plusieurs bureaux, une salle de radio, deux geôles, des sanitaires et une armurerie. Le bâtiment est doté en panneaux solaires et les bureaux sont équipés en mobiliers et matériels informatique.

Dans ses mots de circonstances, Valentine Rugwabiza, cheffe de la MINUSCA a réitéré l’engagement de la Mission de soutenir le gouvernement centrafricain dans le processus de la restauration de l’autorité de l’Etat. " Ce projet est le résultat de la volonté politique ferme du gouvernement de restaurer l'autorité de l'état et la détermination de la MINUSCA à s'investir avec constance et résolution dans le soutien au déploiement des Forces de sécurité intérieure et à la préservation de l'intégrité territoriale ", a-t-elle déclaré.

De son côté, le directeur général de la gendarmerie nationale a fait savoir que cette brigade de Bouboui est implantée stratégiquement pour assurer la quiétude de la population et des usagers du marché de bétail souvent victimes de vols à main armée. Il a aussi ajouté que : « désormais, la population de Bouboui peut compter sur la présence à ses côtes des Forces de sécurité intérieure, précisément de la gendarmerie nationale. Nous pourrions main dans la main, concourir à la restauration de l’autorité de l’Etat et au retour d’une paix durable, gage de la cohésion sociale ».

Située non loin du marché de bétail de Bouboui, cette brigade territoriale abrite désormais une unité constituée de gendarmerie relevant de la compagnie de Bangui.