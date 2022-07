Rassurer les populations de Ouanda-Djalle

DEUBALBET WEWAYE

Une mission conjointe composée des autorités administratives de la Vakaga et de la MINUSCA s’est rendue dans la commune de Ouanda-Djalle, situé à environ 175 kilomètres au sud de Birao, le 09 juillet 2022. Le but de ce déplacement est de permettre aux autorités préfectorales de rassurer les populations locales, remonter le moral aux Forces armées centrafricaines (FACA) déployées sur place depuis avril 2022 et évaluer la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans cette localité.

Conduite par le préfet de la Vakaga, Leonard Mbele, la mission a été rendue possible grâce au soutien logistique aérien de la MINUSCA qui a disponibilisé un hélicoptère. Dès son arrivée, la délégation a eu une séance de travail avec le sous-préfet, les leaders communautaires et les représentants des groupes et associations des jeunes et des femmes de Ouanda-Djalle. Elle a également rencontré le chef des ex-combattants du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) dont les éléments sont engagés dans le processus du désarmement, démobilisation et réintégration.

Sur l’esplanade de l’Hôtel de ville où les rencontres ont eu lieu, une foule immense est venue écouter la délégation et certains ont posé des questions afin de mieux comprendre la façon dont le gouvernement et la MINUSCA vont atténuer leurs difficultés.

« Nous ne vous lâcherons jamais. Et personnellement, en tant que militaire, je serais le premier à me battre pour votre sécurité », a martelé le préfet de la Vakaga.

Leonard Mbele a aussi exprimé sa gratitude à l’endroit de la MINUSCA qui n’a ménagé aucun effort lors des différentes interventions militaires à Ouanda Djalle afin de chasser les groupes armés de la ville. Il a terminé ses propos en appelant toutes les communautés à continuer de privilégier une bonne collaboration avec la MINUSCA.

Prenant à son tour la parole, Bessan Vikou, le chef du Bureau de la MINUSCA à Birao a renchérit, en louant la résilience de la population qui, pendant des jours, a dû faire face à des situations difficiles. « La protection des populations de Ouanda Djalle relève de la responsabilité première des Forces de défense et de sécurité centrafricaines, la MINUSCA vient en appui. Et c’est dans ce cadre que les contingents zambiens et rwandais sont intervenus conjointement pour déloger les éléments de la coalition UPC/CPC qui avaient occupé la ville le 17 juin 2022. De façon évidente, la vie a repris son cours a Ouanda Djalle. La population vaque normalement à ses occupations et les communautés humanitaires s’activent pour apporter un soutien en matière d’alimentation et de soins médicaux », a rappelé Bessan Vikou.

Grâce à la posture robuste des Casques bleus du contingent zambien et rwandais de la MINUSCA, à travers des patrouilles motorisées et pédestres, Ouanda-Djalle a repris ses couleurs, aux pieds de la colline Djalle, symbole historique de paix et de la quiétude.