Rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits commises par le FPRC et l’UPC dans les Préfectures du Mbomou et de la Haute-Kotto - Décembre 2020 - Mars 2022

Résumé

Le présent rapport publié par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme présente les résultats de l’enquête de la Division des droits de l’homme de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Il est publié en vertu du mandat de promotion et de protection des droits de l’homme du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, décrit dans la Résolution 48/141 de l’Assemblée générale des Nations Unies, de 20 décembre 1993 et de la résolution du Conseil de sécurité 2605, du 12 novembre 2021, qui donne notamment pour mandat à la MINUSCA de « suivre la situation en ce qui concerne les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur l’ensemble du territoire de la République centrafricaine et les atteintes à ces droits, lui rendre compte chaque année, concourir aux enquêtes y relatives et assurer leur suivi ».

Le rapport expose les violences sexuelles liées aux conflits (VSLC) commises durant le contrôle par les groupes armés de la ville de Bakouma et ses environs pendant la période électorale, ainsi que les attaques perpétrées contre la population civile dans les préfectures du Mbomou et de la Haute-Kotto de décembre 2020 à début mars 2022. Les abus documentés par la MINUSCA portent essentiellement sur les VSLC commises par les éléments armés du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) et de l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) affiliés à la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC).

Sur la base des informations recueillies par la MINUSCA, 226 cas de VSLC affectant 245 victimes, 146 femmes et 99 filles ont été enregistrés. Parmi ces VSLC, la MINUSCA a documenté 193 cas de viols affectant 216 victimes, cinq cas de tentative de viol affectant cinq victimes, et 18 cas d’esclavage sexuel affectant 24 victimes.

Le rapport présente également certaines mesures prises par le Gouvernement pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans la sous-préfecture de Bakouma, notamment la conduite d’une mission d’enquête de l'Unité mixte nationale d'intervention rapide et de Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) avec l'appui technique de la MINUSCA du 24 février au 6 mars 2022.

Le présent rapport constitue un outil de plaidoyer important afin que les groupes armés impliqués dans toutes les formes de violences sexuelles y mettent fin, tel que préconisé dans l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) du 6 février 2019. Il adresse des recommandations au Gouvernement centrafricain pour le renforcement de son appui à l’UMIRR et le suivi systématique des cas de violences sexuelles pour veiller à l’aboutissement des poursuites et à l’application de sanctions pénales afin de lutter efficacement contre l’impunité. Il recommande également à la communauté internationale de soutenir les efforts du Gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et de protection des civils, y compris la réponse judiciaire aux violations du droit international humanitaire et abus des droits de l’homme.