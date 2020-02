Rapport mensuel de monitoring de protection Vakaga (Birao) | Janvier 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire à Birao est tendue et volatile depuis les affrontements armés de septembre 2019 ayant opposé des factions des FPRC aux MLCJ. Malgré la cessation des combats, la situation sécuritaire demeure encore très imprévisible du fait de la circulation fréquente d’hommes en armes (MLCJ) dans la localité. De même, la présence d’armes sur les sites viole le caractère humanitaire et civil des sites et entraine des difficultés de protection supplémentaires. On observe un manque de cohésion sociale à Birao qui est composée de 80% de musulmans et de chrétiens et de nombreuses ethnies (Kara, Rounga, Haoussa, etc) du fait de la proximité avec la frontière tchado-soudanaise. De fortes tensions ethniques sont palpables en ville et sur les sites de déplacés et entraine des violences intercommunautaires qui se sont étendues dans plusieurs villages jusqu’à Am-dafock, à la frontière avec le Soudan. On note, par exemple, de fréquents conflits entre IDPs appartenant à différents groupes ethniques sur les sites de déplacés. Le 19 janvier 2020, des IDPs venant du Site chinois s’est sont pris à des PDIs Rounga blessant ainsi 5 PDIs. De plus, des affrontements entre le FPRC et le MLCJ ont eu lieu du 19 au 21 janvier dans les villages situés en périphérie de Birao (à Bougaye et sur l’axe Takamala-Sikikede, ≈30 km de Birao). Ces combats auraient fait plus d'une 20aine de morts, plusieurs blessés et ont engendré de nouveaux déplacements de population vers les trois sites PDIs de Birao (Minusca, Base Chinoise et Aérodrome). La Vakaga souffre, par ailleurs, de l’absence des fonctionnaires de l’Etat et les services sociaux de base sont assurés par les ONG présentes sur place. Enfin, il convient de noter que les routes difficilement praticables de la Vakaga rendent l’approvisionnement de denrées via le Tchad ou le Soudan difficile.

Incidents de protection

46 incidents documentés, parmi lesquels figurent 13 cas de VBG. Au détail, les violations de droits humains enregistrées sont les suivantes : 12 agressions physiques, 01 agression sexuelle, 21 coups et blessures, 07 vols/braquages, 04 tentatives d’enlèvement et 01 destruction de bien (incendie). Plus de 80% des incidents de protection reportés ont été perpétrés contre des personnes déplacées internes (PDIs). Les hommes représentent 65% des victimes. Les membres connus de la communauté représentent 65% des présumés auteurs de violations de droits humains. Cela s’explique par le fait que les VBG sont dans la plupart des cas commis par des individus connus de la victime. On constate une légère baisse (11%) d’incidents par rapport au mois de décembre 2019 et une baisse de 22% par rapport au mois de novembre 2019.

Mouvements de population

D’importants mouvements de populations ont été constatés en janvier 2020. Des déplacés venant des villages situés dans la périphérie de Birao se sont regroupés sur le site de regroupement appelé ‘Base chinoise’. De plus, certains PDIs Kara qui vivaient sur le site de la MINUSCA ont rejoint le site ‘Base chinoise’ en réaction au dernier conflit intercommunautaire ayant eu lieu sur le site MINUSCA.