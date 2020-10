Rapport mensuel de monitoring de protection Ouham-Pende | Août 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

78 incidents de protection ont été documentés dans la zone d’opération du projet (OuhamPendé et une partie de l’Ouham), ce qui est plus ou moins équivalent à la période de rapportage précédente.

Les violences sexuelles et basées sur le genre (VBG) occupent la première place des incidents reportés avec 52 cas soit 67%, suivies des violations du droit à la propriété avec 13 cas soit 17%, puis des violations du droit à la vie et/ou à l’intégrité physique avec 12 cas soit 15%, et enfin des violations du droit à la liberté avec 01 cas soit 1% des cas documentés.

En août, la situation sécuritaire est restée volatile dans certaines zones d’opération du projet (Koui et Markounda) à cause de l’opération ‘’A la Londo’’ menée conjointement par les INS et les CAN visant à assurer la protection des civiles et à restaurer l’autorité étatique dans la zone Ouest et de l’activisme du groupe armé. 67% des incidents ont victimisé des femmes ce qui est une conséquence directe des incidents VBG qui visent majoritairement les femmes et les filles. 28% des incidents ont touché des hommes qui sont généralement visés pas les violations du droit à la vie/intégrité physique les violations du droit à la propriété. Les incidents de protection ont largement touché la population résidente (77% des incidents) mais on observe également que les rapatriés spontanés n’ont pas été épargnés (28%) dans cette zone frontalière. La prévalence d’individus issus de la population hôte parmi les victimes s’explique par le fait que les résidents ont plus facilement accès aux moyens de subsistance (petit commerce, vente de produits agricoles) ce qui les expose à un risque d’agressions perpétrées par les éléments des groupes armés qui sont à la recherche des ressources financières. D’ailleurs, les membres de groupes armés ont été désignés comme auteurs pour 67% des incidents reportés (SRI 40%, TZB 12% et GSAM 15%).

Les équipes Intersos ont rapporté avoir effectué 23 missions de terrain pour s’enquérir de la situation de protection dans les différents quartiers et sur les axes couverts par le projet :

Bozoum-Bossemptélé, Paoua, Bambara, Bilakaré, Bekadon1, Bozoum, Bossemptélé, Beogombo5, Benerme, Bedogo2, Poukone2, Latin, Bavara, Yambassa, Bemaide.

Mouvements de population : 128 ménages de 693 personnes rapatriées spontanées (110 hommes, 121 femmes, 219 filles et 243 garçons) ont été enregistrés et documentés. Ces rapatriés spontanés viennent du Tchad et du Cameroun. Parmi les principales raisons qui les ont poussés au retour figurent l’irrégularité des assistances humanitaires dans les camps des réfugiés, l’amélioration du contexte sécuritaire dans leur localité d’origine, la réunification familiale et la reprise des travaux champêtres.