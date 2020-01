Rapport mensuel de monitoring de protection, Ouham-Pendé (Paoua, Bocaranga) | Novembre 2019

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Incidents de protection

En novembre 2019, 49 incidents de protection ont été collectés et documentés pour la OuhamPendé, dont 31 à Bocaranga et 18 à Paoua. Sur les 49 cas, il y a 32 cas de VBG. On constate une forte hausse de cas de viols au centre d’écoute de Paoua. 07 des survivantes reçues à Paoua sont des mineures. 57% des violations de droits humains ont touché des femmes, 14% ont touché des filles et 29% ont touché des hommes. Une large majorité de ces exactions ont été commises à l’encontre de personnes résidentes (88%).

Les SRI (22 cas) et les MCC (19) sont les auteurs présumés de 83% des incidents documentés.

Missions de monitoring

Du 1er au 15 novembre 2019, 06 missions terrain ont eu lieu dans les sous-préfectures de Paoua et de Mia Pende et 01 mission a eu lieu dans la sous-préfecture de Bocaranga ;

Du 16 au 30 Novembre 2019, 08 missions terrain ont eu lieu dans les sous-préfectures de Paoua et de Markounda et 02 missions ont eu lieu dans la sous-préfecture de Bocaranga.

Les zones à monitorer et les populations y vivant restent difficiles d’accès du fait de l’impraticabilité de la plupart des axes et localités de la préfecture, ainsi que de la présence et du déplacement des groupes armés.

Mouvements de retour des rapatriés spontanés :

→ Populations totales : 465 ménages de 2099 personnes (les données désagrégées ne sont pas encore disponibles) ; → Rapatriements : 351 ménages de 1317 personnes; → PDIs : 114 ménages de 782 personnes.

Protection de l’enfance

En novembre, 07 violations de droits humains impactant les enfants ont été enregistrés. Il s’agit de 07 cas de viols commis sur des filles.

Violences sexuelles et basées sur le genre

La tendance des cas de VBG est stable par rapports aux mois précédents : 32 cas de VBG ont été documentés ; 14 cas à Bocaranga et 18 cas à Paoua. Il s’agit de viols (22), d’agressions physiques (07), d’agressions sexuelles (02) et d’01 cas de déni de ressources et d’opportunités.

Prévention et réponses de protection

▪ Assistance en kits de dignité : 06 kits : 03 à Paoua et 03 à Bocaranga. ▪ Formation : 06 formations : 04 à Paoua et 02 à Bocaranga ▪ Nombre de participants aux sensibilisations : 349 à Paoua et 1927 dans la zone de Bocaranga. ▪ Séances de ‘focus group’ : 18 séances au total : 09 séances ayant réuni 114 personnes dans la zone de Bocaranga et 09 ayant réuni 101 personnes dans la zone de Paoua. ▪ Nombre d’écoutes réalisées : 49 séances pour les nouveaux cas.