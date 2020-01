Rapport mensuel de monitoring de protection, Ouaka et Haute Kotto | Novembre 2019

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Incidents de protection

139 incidents de protection ont été documentés, respectivement 81 dans la Ouaka et 58 dans la Haute-Kotto. On observe une baisse de 40% d’incidents par rapport au mois d’octobre 2019.

Parmi les incidents rapportés, on compte 82 cas de VBG (respectivement 58 cas et 24 cas), 22 atteintes à la vie et à l’intégrité physique (incluant des homicides), 17 atteintes à la liberté et 18 atteintes à la propriété.

Missions de monitoring

12 missions de monitoring ont été réalisées dans la zone de couverture :

Ouaka : 01 à Ippy, 01 à Grimari, 02 à Bakala, 01 à Kouango, 01 à Ngakobo et 01 à Ndassima ;

Haute-Kotto : 01 à Yalinga 1, 02 sur l’axe Ippy 2 et 02 à Boungou (Axe Ouadda).

La détérioration de la situation sécuritaire avec des affrontements a entrainé une perturbation dans la mise en œuvre des activités et l’accès aux bénéficiaires.

Mouvements de population

A la suite des affrontements à Bria et Bambari, de faibles mouvements de déplacement préventif de population ont été observés et ceci pour de courtes durées. 45,321 personnes se trouvent réparties dans 5 sites PDI de Bria. De plus, INTERSOS assure la gestion de deux sites à Bambari, avec respectivement une population de 110 personnes (site Saint Joseph) et 4,054 (site Alternatif).

Protection de l’enfance

On constate une forte baisse d’incidents touchant les enfants par rapport au mois d’octobre (passant de 95 cas à 18 cas). Quinze de ces cas constituent des VBG à l’égard des filles.

Violences sexuelles et basées sur le genre

Les cas de VBG enregistrés ont baissé de 144 cas (octobre 2019) à 82 cas (novembre 2019).

Les auteurs présumés continuent en majorité à être des civils membres des communautés et les femmes représentent la majorité des victimes. Dans le détail, les incidents reportés sont les suivants : agressions physiques (31 cas), violences psychologiques (23), dénis de ressources (14), viols (10), mariages forcés (03) et agressions sexuelles (01).

Prévention et réponses de protection

Prévention : Nous avons organisé 107 sensibilisations de proximité et de masse touchant ainsi 440 personnes. Ces sensibilisations ont abordé le sujet du viol et ses conséquences, ainsi que l’importance de dénoncer les exactions et de prendre en charge les victimes dans les 72h suivants le viol. Également, nous avons organisé 05 formations sur les droits humains, la gestion de cas VBG et les AGR.

Réponses : Sur la période, les 4 centres d’écoute ont reçu 82 survivantes de VBG qui ont toutes bénéficié d’un appui psychosocial. De plus, 30 kits de dignité ont été fournis aux victimes et 18 cas ont été référés aux organisations partenaires ; 02 appuis en AGR ont été apporté respectivement aux groupements féminins de Kouango et du site PDI Alternatif de Bambari. Enfin, 88 assistances en coupons valeurs, 44 Assistances en cash pour les AGR individuelles et 31 assistances en cash pour les besoins de bases ont été distribuées