Rapport mensuel de monitoring de protection Ouaka | Août 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Incidents de protection

Durant le mois d’août, 103 violations de droits humains ont été identifiées et documentées contre 172 incidents documentés au cours de la période de rapportage précédente ce qui représente une baisse de 41%. Parmi ces 103 cas, 61% sont des incidents VBG et 29% sont des violations du droit à l’intégrité physique. Les violations du droit à la propriété, quant à elles, ne représentent que 8% et seule 1 violation du droit à la liberté et 1 violation 1612 ont été rapportées. Suivant les tendances observées sur le plan national, les facteurs de risque entrainant des incidents de protection dans la Ouaka sont, entre autres : l’absence de l’appareil judiciaire et des FSI qui favorisent l’impunité, l’activisme des groupes armés, la promiscuité entre les populations, la consommation abusive d’alcool, l’infidélité et l’inégalité de pouvoir entre hommes et femmes, ainsi que l’abus de pouvoir des parents sur leurs enfants.

Début août, des incidents sont venus détériorer la situation sécuritaire à Grimari. Il a été rapporté que les GBK auraient boycotté un meeting politique d’un représentant musulman avant de cambrioler un véhicule de l’ANE et de désarmer des agents de police de leurs 2 AK47. L’enchainement de ces faits a ainsi créé un accrochage entre les GBK et les CAN de Bambari en patrouille dans la ville de Grimari. De plus, 03 agents recenseurs ont été pillés dans les villages Bamodo et Gralendji [commune de Danga-Gboudou (Bambari)] le 10 Août par des GSAU.

Les femmes et les filles représentent 67% des victimes (femmes 58% et filles 9%). Les hommes, quant à eux, représentent 29% des victimes. La grande majorités des victimes sont des résidents (72%) et 28% sont des personnes en déplacement : 15,5% de retournés et 12,5% de déplacés. En ce qui concerne les auteurs des violations de droits humains, ce sont les MAA et les MCC qui arrivent en tête (respectivement 53% et 23%). Les membres de groupes armés comptabilisent 20% : 10% GSAU et 10% GBK.

Les équipes Intersos ont effectué 4 missions sur le terrain : à Ippy, Grimari, Ndassima et Ngakobo pour collecter et documenter les incidents de protection survenus dans la zone de couverture et renforcer les mécanismes de protection à travers des réunions de coaching auprès des membres des comités de protection. La présence des groupes armés à Ippy, Grimari, Kouango, Bambari (quartiers musulmans), Ndassima et sur les chantiers miniers à Bakala constitue un obstacle majeur pour les activités de monitoring.

Violences sexuelles et basées sur le genre & Protection de l’enfance 64 incidents VBG ont été documentés en août. 83% des victimes sont des femmes, 10% sont des filles et 7% sont des hommes. Les mineurs ont été touchés par 13 incidents de protection documentés – 9 incidents VBG touchant des filles et 4 violations du droit à la vie/intégrité physique touchant des garçons.