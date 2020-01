Rapport mensuel de monitoring de protection, Nana-Gribizi, Kémo, Bamingui-Bangoran, Ouham | Novembre 2019

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Incidents de protection

138 incidents de protection ont été collectés et enregistrés :

Nana-Gribizi : 36 incidents ;

Bamingui-Bangoran : 50 incidents ;

Ouham : 30 incidents ; et

Kémo : 22.

Parmi les incidents rapportés, on compte 58 cas de VBG, 33 cas de violation des droits à la vie et à l’intégrité physique, 31 cas de violation des droits de propriétés, 12 cas de violation des libertés fondamentales et 04 cas de violations de type 1612 ont été rapportés. Une légère baisse 3,5% d’incidents est constatée par rapport au mois d’octobre 2019.

Mission de monitoring

07 missions de monitoring ont été réalisées dans la zone de couverture : respectivement 02 dans la Bamingui-Bangoran ; 02 dans la Kémo ; 02 dans la NanaGribizi ; et 01 dans l’Ouham.

Difficultés majeures rencontrées dans l’accès aux populations/zones : La dégradation avancée des routes et l’insécurité dans certaines zones constituent des difficultés d’accès aux bénéficiaires.

Mouvements de population

La mise à jour du mois d’octobre fait état d’un total de 64,855 PDIs sur les sites de la zone : 21,984 PDIs à Kaga-Bandoro ; 4,763 PDI à Ndele et 38,108 PDIs à Batangafo.

Mouvement de retour : 26 ménages (110 personnes) de rapatriés spontanés ont été enregistrés. 80% de ces rapatriés sont arrivés à leurs destinations finales dans la Bamingui-Bangoran et dans la Kémo au niveau de Ndjoukou. D’autres sont en transit dans la ville de Kaga-Bandoro et à Kabo.

De plus, 65 ménages (325 personnes) de retournés spontanés ont été enregistrés à Batangafo.

Protection de l’enfance

Ce mois, 18 incidents de protection affectant les enfants ont été documentés et pris en charge. 04 de ces incidents sont liés à la violation de la résolution 1612. On observe en novembre 2019 une hausse sensible d’incidents touchants les enfants, contre 08 incidents documentés en octobre 2019. Cette hausse s’explique par l’activisme du groupe armé GSA à Ndélé. Les GSA commettent des violations des droits humains et utilisent des enfants au niveau des barrières illégales qu’ils ont érigées par dans la Nana-Gribizi et la Bamingui-Bangoran.