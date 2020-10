Rapport mensuel de monitoring de protection Nana-Gribizi | Août 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

48 incidents de protection ont été documentés par les équipes Intersos au cours du mois d’août, plus particulièrement, il s’agit de 18 violations du droit à la propriété, 16 incidents VBG, 09 violations du droit à la vie/à l’intégrité physique, 03 violations 1612 et, enfin, 02 violations du droit à la liberté. On observe une baisse de 11% des incidents de violations dans la zone. Néanmoins, cette légère diminution du nombre d’incidents de protection ne semble pas due à l’amélioration de la situation sécuritaire dans la Nana-Gribizi. En effet, l’activisme des groupes armés GSA et GMA persiste sur l’ensemble de la zone et affecte l’environnement de protection des civils et se traduit en déplacements de population bien que les populations soient limitées dans leurs mouvements en raison de la saison pluvieuse.

La situation dans la zone a été marquée par un certain nombre d’incidents tels que par le pillage d’une structure sanitaire à Sango 2 qui a été suivi par l’enlèvement et l’assassinat d’un responsable dudit centre sanitaire le 10.08.2020. Le même jour des maisons de civils ont été occupées par des éléments armés à Bini. Les axes sont également touchés par la criminalité : on relève ainsi l’assassinat d’un conducteur de taxi le 14.08.2020 à 11km de Kaga-Bandoro et l’attaque et le pillage d’un véhicule commercial aux Mbrès, le 29.08.2020.

Profil victimes/auteurs

Les hommes sont de loin les plus touchés par les violations de droits humains avec 60% des incidents. Leur vulnérabilité s’explique par leur plus grande flexibilité de mouvements dans les zones sous contrôle des groupes armés. Leur présence dans ces zones les expose néanmoins aux diverses violations. Selon la tendance observée sur l’ensemble des zones couvertes par le projet de monitoring, ce sont les femmes qui ont été majoritairement victimes des incidents VBG. 88% des incidents ont touché des résidents en raison de leur mobilité à la recherche de moyens de subsistance dans les zones sous contrôle des GSA. 13% des victimes sont des PDIs vivant sur les sites de déplacés. Les principaux auteurs des violations documentés ce mois sont des éléments des groupes armés qui cumulent 77% des violations et contrairement aux tendances observées dans la plupart des autres préfectures, les MAA et MCC sont désignés comme auteurs d’infractions dans 21% des cas. Cette proportion élevée d’éléments armés au sein des auteurs démontre leur influence dans les zones où on constate l’absence de l’autorité de l’Etat.

Au total, ce sont 07 missions de monitoring qui ont été effectuées dans le but d’évaluer divers besoins de protection en vue d’y apporter des réponses. Les équipes se sont rendues à Badia, Ouandago, Mbrés, Ndomété, Kaba et Goddo (axe kota-Ngombé). L’état dégradé des routes dû à la saison pluvieuse rend leur accès difficile dans certaines zones (particulièrement aux Mbrés et sur l’axe Kota-Ngombé). L’insécurité important sur les axes limite également les mouvements des humanitaires dans la zone.