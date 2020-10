Rapport mensuel de monitoring de protection Haute Kotto | Août 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Incidents de protection

52 incidents de protection ont été collectés et documentés en août 2020 contre 72 au cours de la période de rapportage précédente soit une baisse de 28%. Cette baisse s’explique probablement par l’accalmie qui a été observée dans la zone. Le faible activisme des GBK dû au retrait de certains de leurs éléments du site PK3 et à la saison pluvieuse a très certainement contribué à la baisse. En détail, 10 violations du droit à la vie intégrité/physique, 9 violations du droit à la propriété, 6 violation du droit à la liberté et 27 incidents VBG ont été rapportés. Les GBK restent néanmoins présents sur le site PK3 puisqu’ils entravent l’accès au site pour les acteurs humanitaires. De manière générale, la situation sécuritaire sur le site PK3 est très volatile et imprévisib0le.

Victimes

A l’instar du mois précédent, les femmes ont été légèrement plus touchée que les hommes par les exactions avec 40% des incidents documentés contre 37% pour les hommes. Les filles sont également légèrement plus touchées que les garçons (13% contre 10%). Selon la tendance observées pour la zone couverte à Bria, ce sont les PDIs qui sont principalement victimisées (54%), suivies des résidents (42%) et des retournés (4%). Les exactions touchant les PDIs sont favorisés par de multiples facteurs tels que la promiscuité entre individus sur le site, la hausse des cas de VBG dans les foyers conjugaux de PDIs ou encore la violence entre déplacés initiées par certains PDIs civils qui profitent de l’insécurité présente sur le site pour commettre des violations des droits humains sur d’autres PDIs.

Mouvements de population

9,579 ménages de PDIs (50,141 individus) ont été comptabilisés sur les 4 sites de déplacés de Bria. Le chiffre est en légère baisse par rapport au mois précédent (9,625 ménages / 50,441 individus). La baisse du nombre de déplacés est relativement faible : 46 ménages ont quitté les sites pour rejoindre les villages environnants de Bria.

Protection de l’enfance

12 atteintes visant des enfants ont été rapportés. Les victimes ont été référées vers les acteurs de protection l’enfance pour recevoir des réponses appropriées. Il s’agit de : 8 cas de VBG et 4 cas de coups et blessures causés par des coups de fouet contre des garçons. Un garçon figure aussi parmi les victimes de VBG. Ces atteintes ont été commises par des MAA dans 83% des cas et par des MCC dans 17% des cas.