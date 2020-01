Rapport mensuel de monitoring de protection, Haut-Mbomou | Novembre 2019

RESUME EXECUTIF

Le présent rapport résumé les activités de monitoring et de réponse menées par le HCR et son partenaire ASA en novembre 2019 dans le Haut-Mbomou. Les données ont été collectées à Obo et partiellement à Zémio.

Incidents de protection

• 22 incidents de protection documentés, 22 victimes : les principales violations sont des violences basées sur le genre (55%), des violations du droit à la vie/intégrité physique (32%) et des violations du droit à la propriété (13%).

• Le 18 novembre 2019, des tirs de sommation ont été tirés par des éléments GSAF en réaction au passage d’éléments GSAU au niveau du marché de Zémio et dans les quartiers situés à proximité du checkpoint GSAF installé dans les environs d’une école fréquentée par des enfants réfugiés.

• En novembre, l’accès à Bambouti, notamment, demeure difficile du fait de l’insécurité.

Une forte partie des incidents depuis octobre a lieu à Bambouti mais l’enregistrement de ces incidents n’a pas pu être effectué.

Mouvements de population

Il est probable que le nombre de PDIs dans le Haut-Mbomou ait évolué. En effet, les dernières données de la CMP datant de septembre 2019 indiquent un chiffre de 41,371 PDIs.

Néanmoins, ASA a profilé 205 IDPs (63 ménages) au cours du mois d’octobre 2019. De plus, le risque de nouveaux déplacements demeure élevé du fait de la situation sécuritaire instable dans le Haut-Mbomou.

Protection de l’enfance

Dans cette période, 01 violation sur les droits des enfants a été enregistrée.

Violences sexuelles et basées sur le genre

12 cas de violences basées sur le genre ont été documentés (55% des incidents). 06 survivantes ont bénéficié de conseils psychosociaux et 01 a été référée pour la prise en charge médicale par une ONG.

Prévention et réponses de protection

• 07 survivantes/victimes VBG ont bénéficié de conseils psychosociaux lors de séances d’écoute organisées par ASA.

• ASA est également intervenue en faveur de 183 ménages (620 individus) – nouveaux PDIs profilés en provenance de l’axe Obo-Bambouti – pour qu’ils bénéficient d’une distribution prochaine de vivres par une ONG internationale active dans la région.

• Enfin, ASA a participé à une opération de distribution de kits/AGR organisée par le HCR au bénéfice de 65 groupements de 10 personnes, réfugiés Sud-Soudanais.