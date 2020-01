Rapport mensuel de monitoring de protection, Birao (Vakaga) | Novembre 2019

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport bimensuel résume les activités de monitoring de protection menées en novembre 2019 par le HCR et son partenaire ASA à Birao, dans la Vakaga. Les actions menées dans la Vakaga se limitent actuellement effectivement à Birao, et concernent principalement la documentation des cas de violation des droits humains, les réponses y compris les actions de prévention. Les cibles principales sont les personnes affectées par la crise de Birao, principalement les personnes déplacées internes des sites Aérodrome et MINUSCA, et les PDIs en famille d’accueil.

Incidents de protection

• 59 incidents de protection ont été documentés par le HCR et son partenaire ASA à Birao, au cours du mois de novembre 2019.

• Les principales violations sont les violences sexuelles et basées sur le genre (46%), les violations du droit à la vie et à l’intégrité physique (32%) et les violations du droit à la liberté (10%).

• Malgré la cessation des combats, la situation sécuritaire demeure encore très imprévisible à cause des exactions commises par les hommes en armes, parmi lesquelles figurent des tentatives d’enlèvement de la part des hommes armés et des cas de violences psychologiques.

• Un cas d’incendie non criminel a été signalé sur le site de l’aérodrome mais les dégâts ont été limités grâce à l’intervention des PDIs se trouvant sur le site qui sont intervenus pour éteindre le feu.

• L ‘accès humanitaire à Birao demeure très limité du fait de l’insécurité due à la présence des personnes en armes. Le déplacement des humanitaires se fait sous escorte de la Minusca et ce qui rend difficile la réalisation des activités, en particulier sur le site de l’aérodrome.

Mouvements de population

Des mouvements de population ont été constatés entre les deux sites de PDIs (Minusca et Aérodrome). De plus, les activités de sensibilisation organisées par les autorités administratives auprès des PDIs ont permis un retour timide de certains PDIs dans les quartiers.

Protection de l’enfance

09 enfants ont été victimes, dont 06 Filles et 03 Garçons. Ces violations représentent 15% des incidents documentés.

Violences sexuelles et basées sur le genre

27 cas de violences sexuelles et basées sur le genre (46%) ont été documentés. Les femmes constituent la majorité des victimes (65%).

Prévention et réponses de protection

• Au total ce sont 9 survivantes qui ont reçu un suivi psychosocial et 3 cas de référencement des survivantes vers les acteurs médicaux (IMC et Hôpital de Birao).

• 01 comité VBG a été mis en place sur le site de l'aérodrome.

• De plus, des focus groupes sur les VBG ont été organisé par le comité VBG du site de la Minusca en partenariat avec ASA. 599 personnes (294 femmes, 119 hommes et 186 enfants) ont participé à ces sensibilisations.

• 20 membres des comités locaux de protection (11 hommes et 09 femmes) ont participé à 2 sessions de formation organisée par le HCR en partenariat avec ASA sur les notions des droits de l’homme et la protection des PDIs.

• Les comités de Protection et de VBG ont bénéficié d’activités de coaching.

• Les capacités de prise en charge dans la zone sont limitées et nécessitent d’être renforcées, avec notamment la présence d’un spécialiste en protection de l’enfance.