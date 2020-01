Rapport mensuel de monitoring de protection, Basse-Kotto | Novembre 2019

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport résume les activités de monitoring de protection et de réponses menées par le HCR et son partenaire ASA dans la Basse-Kotto.

Incidents de protection

88 incidents de protection ont été collectés et enregistrés : Les principales violations sont les Violations du droit à la vie/intégrité physique (39 cas soit 44%), les violences basées sur le genre (37 cas soit 42% des incidents) et les violations du droit à la propriété (12 cas soit 14%).

Les victimes de ces incidents de protection sont majoritairement des IDPs (56) et des retournés (25). Les auteurs sont principalement des MCC, MAA, et des GSAU. Les agressions physiques représentent le plus grand nombre de cas enregistrés, et ont lieux notamment sur le site catholique d’Alindao.

Mouvements de population

Relativement aux mouvements de population, une activité de profilage des sinistrés des inondations ayant fortement touché la sous-préfecture de Zangba a été réalisée. Une mission de profilage des retournés est prévue du 09 au 12 décembre 2019 à Kembé.

Protection de l’enfance

26 cas de violation des droits des enfants (27% des incidents) ont été enregistrés ce qui est considérable : 25 filles âgées entre 5 à 17 ans et 1 garçon ont subi différents abus/violations.

Violences sexuelles et basées sur le genre

En novembre 2019, 37 cas de violences basées sur le genre ont été documentés et enregistrés, parmi lesquels, 24 cas d’agression physique, 8 cas de violences psychologiques, 3 cas d’agression sexuelle, 1 cas de viol, et 1 cas de mariage forcé.

Prévention et réponses de protection

• Au cours de la période, quatre (4) séances de groupes de discussion ont été réalisées sur les différentes thématiques liées aux VBG dans les sites de déplacés d’Alindao.

• Au niveau du centre d’écoute, 19 survivants de VBG ont reçu une assistance psychosociale et 15 d’entre eux ont été référées à l’hôpital du district d’Alindao pour recevoir des soins appropriés.

• Une mission de sensibilisation au sujet de la cohésion sociale et du respect des droits de la personne humaine a été organisée à l’attention des membres de la communauté de Zangba.

• 88 personnes ont reçu un renforcement de capacité sur le monitoring de protection, les droits de l’homme et les mécanismes d’alerte précoce. Des membres des comités locaux de protection et des relais communautaires de la Sous-préfecture de Mobaye se trouvaient parmi les bénéficiaires.