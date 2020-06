Rapport hebdomadaire de situation n° 25 Région : Zone Centre – Kaga-Bandoro Du 13 au 19 juin 2020

Ce rapport a été produit par le sous-bureau de OCHA Kaga-Bandoro en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 13 au 19 juin 2020 et les préfectures de la Kémo, de l’Ouham, de la Nana-Gribizi et du Bamingui-Bangoran.

FAITS SAILLANTS

• Renforcement des actions par les autorités et la MINUSCA pour la restauration de la paix, la protection des civils dans la sous-préfecture de Ndélé, préfecture de la Bamingui-Bangoran

• Poursuite de la suspension des activités humanitaires au profit des personnes déplacées sur le site MINUSCA, ville de Ndélé, sous-préfecture Ndélé, préfecture Bamingui-Bangoran

• Persistance des incidents de protection affectant les civils sur les axes Ouogo et Bouca dans la souspréfecture de Batangafo, préfecture de l’Ouham

• Résurgence des incidents de protection contre les civils sur l’axe Sibut-Grimari, sous-préfecture de Sibut, préfecture de la Kemo

CONTEXTE

Préfecture de la Bamingui-Bangoran

Renforcement des actions par les autorités et la MINUSCA pour la restauration de la paix, la protection des civils dans la sous-préfecture de Ndélé, préfecture de la Bamingui-Bangoran La situation sécuritaire demeure relativement calme dans la ville de Ndélé ainsi que sur les axes. Dans la ville de Ndélé, le retour progressif dans les quartiers des personnes déplacées en provenance de la brousse et des sites se poursuit timidement. Le plaidoyer réalisé par les humanitaires et la MINUSCA pour le retour volontaire des personnes déplacées a permis de réduire la pression sur les occupants du site de la MINUSCA. Par ailleurs, certains ménages par psychose d’éviction forcée ont choisi de quitter le site pour s’installer dans les quartiers périphériques proches de la base de la MINUSCA et d’autres dans les champs. Dans le cadre du plaidoyer pour restaurer la paix dans la préfecture, une délégation du gouvernement accompagnée de personnalités de la MINUSCA a organisé dans la ville de Ndélé une séance de dialogue entre les protagonistes en conflits depuis mars 2020. Ce processus de dialogue se poursuivra afin de faciliter le retour à la paix, la protection des civils et la restauration de l’autorité de l’État dans la préfecture

Sur les axes la situation sécuritaire est précaire malgré les efforts des autorités et de la MINUSCA pour renforcer la sécurité et la protection des civils dans les zones périphériques de la ville de Ndélé. Pour la prise en compte des besoins humanitaires sur les axes, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) compte lancer (le 22 juin 2020) le profilage des personnes vulnérables sur l’axe Ngarba, précisément dans les villages Aliou et Lamena. Cette même organisation a déjà lancé le profilage dans les quartiers de retours pour faciliter l’intégration des retournées dans la planification humanitaire.

Poursuite de la suspension des activités humanitaires au profit des personnes déplacées sur le site MINUSCA, ville de Ndélé, sous-préfecture Ndélé, préfecture Bamingui-Bangoran En dépit, de la pression pour le retour qui diminue sur les déplacées du site MINUSCA, les humanitaires ont toujours des difficultés à fournir de l’aide aux personnes dans le besoin sur ce site. Les différentes rencontres organisées entre les humanitaires et les autorités pour souligner la neutralité de l’aide humanitaire n’ont pas convaincu les autorités. Ces dernières estiment toujours que l’assistance humanitaire pourrait retarder les mouvements de retour. Les activités telles que : la construction de latrines et douches, l’identification des volontaires pour la relocalisation et la distribution de NFI restent suspendues malgré la précarité de la situation humanitaire des personnes vulnérables dans ces domaines. Une partie du site en aval du réseau de drainage de la base de la MINUSCA est exposée aux inondations, à tel point que la relocalisation des PDIs occupant cette partie est une nécessité en attendant le retour. Les acteurs humanitaires sur place continuent le plaidoyer auprès des autorités pour faciliter la reprise des activités suspendues sur le site MINUSCA. Un appui au niveau national dans le cadre du renforcement du plaidoyer sur la neutralité de l’aide humanitaire est nécessaire.