Rapport hebdomadaire de situation n° 24 - Région : Zone Centre – Kaga-Bandoro (Du 6 au 12 juin 2020)

Ce rapport a été produit par le sous-bureau de OCHA Kaga-Bandoro en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 6 au 12 juin 2020 et les préfectures de la Kémo, de l’Ouham, de la Nana-Gribizi et du Bamingui-Bangoran.

FAITS SAILLANTS

• Mouvement de panique dans la ville de KagaBandoro, suivi du vol de biens d’organisations humanitaires, de la MINUSCA et de certaines entités étatiques, sous-préfecture de Kaga-Bandoro, préfecture de la Nana-Gribizi

• Environnement humanitaire et protection des biens humanitaires dans la sous-préfecture de Batangafo toujours fragilisés par les incidents dans les souspréfectures voisines, préfecture de l’Ouham

• Retour progressif des déplacés (PDI) dans les quartiers en dépit des incidents de protection contre les civils dans la ville de Ndélé, souspréfecture Ndélé, Préfecture de Bamingui-Bangoran

CONTEXTE

Préfecture de la Nana-Gribizi

Mouvement de panique dans la ville de Kaga-Bandoro, suivi du vol de biens d’organisations humanitaires, de la MINUSCA et de certaines entités étatiques, sous-préfecture de Kaga-Bandoro, préfecture de la NanaGribizi La situation sécuritaire dans la préfecture est marquée par l’agitation des éléments d’un groupe armé et des jeunes dans la ville de Kaga-Bandoro. Le 8 juin 2020, l’équipe d’une organisation humanitaire a été victime d’un braquage par des hommes armés dans les environs du village Boubou, situé à 7 km de Kaga-Bandoro sur l’axe Grevai. Des biens matériels ont été emportés par les malfrats. Au cours de l’intervention de la Force de la MINUSCA pour la protection du personnel, trois (3) éléments d’un groupe armé retrouvés sur le lieu de l’incident ont été arrêtés et conduits à la MINUSCA. Ces éléments auraient été déployés dans la zone pour poursuivre les malfrats suite au partage de l’alerte liée à ce cas de braquage. Les éléments de ce groupe armé mécontents de l’arrestation de ces trois (3) personnes ont manifesté dans la ville de Kaga-Bandoro pour exiger la libération des éléments arrêtés.

Durant cette agitation, quatre (4) véhicules dont trois (3) appartenant à des organisations humanitaires et un (1) àla MINUSCA, ainsi que deux (2) motos dont une (1) venant d’une organisation humanitaire et l’autre (1) du service technique de l’état ont été récupérées par des hommes armés. Deux personnels dont un (1) humanitaire et un (1) employé de la MINUSCA ont été séquestrés pendant les évènements. Cette situation a créé un mouvement de panique dans la ville occasionnant la fuite de malades et du personnel soignant de l’hôpital préfectoral.

L’intervention des autorités locales pour clarifier le contexte dans lequel les éléments ont été arrêtés, a permis la libération de ces derniers. Ce qui a permis de diffuser les tensions et favoriser le retour à la normale. Ainsi, les quatre (4) véhicules et les deux (2) personnels ont respectivement été restitués et libérés dans la soirée du 8 juin 2020. Les deux (2) motos n’ont pas pu être récupérées. Par ailleurs, des jeunes mécontents des interventions des autorités en ont profité pour saccager la maison de l’une des autorités administratives locales dans l’après-midi du 8 juin 2020. Plusieurs ordinateurs destinés pour un cyber-café et d’autres matériels ont été détruits et certains biens emportés. Ces incidents expliquent la fragilité du contexte sécuritaire malgré les efforts de toutes les parties pour créer un climat de paix dans la zone. Des leçons devraient être apprises dans le cadre de la communication et la gestion des alertes d’incidents sécuritaires pour éviter que d’autres évènements puissent replonger la zone dans un cycle de violence. Dans le but de renforcer le plaidoyer pour la résolution pacifique des conflits, avec l’appui de la MINUSCA, les autorités ont organisé un atelier sur les acquis du comité local pour la paix et de la réconciliation (CLPR) le 10 juin 2020.