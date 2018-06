Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine (S/2018/611)

Le Gouvernement a continué de progresser sur la voie de la restauration de l’autorité de l’État dans l’ensemble du pays, notamment grâce au déploiement de tous les préfets et de la majorité des sous-préfets ; au déploiement de magistrats ; à une meilleure prestation des services sociaux de base ; et à la revitalisation du secteur de la défense et de la sécurité, qui constitue une priorité nationale essentielle. Ces progrès demeurent toutefois lents et fragiles, et pourraient bien être anéantis du fait de la poursuite des activités des groupes armés, de la faiblesse des institutions publiques en dehors de Bangui et de la modicité des ressources financières et humaines. Les affrontements entre les groupes armés et les tensions liées aux intérêts économiques continuent d’empêcher les autorités locales de rétablir efficacement les services publics, en particulier les services sécuritaires, judiciaires et financiers, et d’assurer la protection des civils.