Rapport d’intervention RRM : Intervention RRM NFI/KHI Ombella M’poko 05/05/2022 au 12/05/2022

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Le 02/04/2022 a été marquée par l’incursion des hommes armés au village Makaya (situé sur l’axe secondaire entre Yaloké et Gadzi). Des actes de violences ont été perpétrés sur la population civile entre autres : incendie des motos, extorsion des biens non alimentaires et/ou alimentaires, des blessés par balle signalés (admis au centre de santé de Yaloké). Alertés, certains membres de la communauté se sont mobilisés en groupe d’auto défense pour organiser les représailles. Ainsi, un campement a été attaqué provoquant le vol de bétail et le meurtre d’un membre de la communauté. Suite à cet évènement, des ménages se sont déplacés vers Yaloké. Ils ont été reconduits à Tedoa, leur localité de provenance avec l'appui des autorités locales le 10/04/2022.

En représailles, à la date du 11/04/2022, les habitants des villages Moinam, Gontikiri, Gbon, Zokombo, Zawelé, Boy-Balé ont été attaqués par des éléments armés. Des centaines de personnes issues des villages de choc ont été contraintes de fuir, ayant tout abandonné derrière eux pour trouver refuge à Yaloké et Zawa. Certains sont hébergés en famille d’accueil dans les quartiers Bobandoro et Bobandoro 5, Cité de la paix, Cité aérodrome et Boboyo 2, d’autres (y compris des enfants et femmes) se sont installés au niveau de l’enceinte du lycée Evangélique de Yaloké et passent la nuit à la belle étoile. Selon les sources locales, les récents chocs sécuritaires, le faible pouvoir d’achat et la perte de revenus n’ont cessé d’augmenter le degré de vulnérabilités des ménages affectés qui, à ce jour n’ont reçu aucune assistance humanitaire.

Une alerte a été partagée sous la référence ACF_YAL_20220415 au niveau de la communauté humanitaire. Alors, une MSA a été lancée en date du 26 au 29 avril par une équipe d’ACF RRM afin d’évaluer les besoins des ménages déplacés dans la localité d’accueil. Les résultats de cette MSA ont fait ressortir des besoins significatifs en abri et NFI avec un score en NFI de 4,4. Cette vulnérabilité aigue de ménages déplacés est prouvée par l’observation directe des articles ménagers essentiels/abris dans la famille d’accueil lors de l’évaluation dans la zone. L’accès à l’eau potable est également critique sur Yaloké et Zawa, d’après la MSA, 69% des ménages utilisent un source d’eau non aménagée.

Au vu de la vulnérabilité des ménages déplacés, une intervention en NFI-KHI a donc été validée par le Copil en faveur des ménages déplacés afin de répondre aux besoins urgents de la communauté affectée par le choc dans les localités de Zawa et Yaloké.

L’intervention WASH a également été validée et le CICR s’est positionné pour apporter une réponse en WASH afin de réhabiliter les points dysfonctionnels identifiés.