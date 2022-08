Rapport d’intervention RRM : Activite RRM Distribution Kits NFI/KHI et WASH du 08/04/2022 au 15/04/2022 et 19/04/2022 au 29/04/2022

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Dans la matinée du 23 février aux environs de 4 heures, le village Bouli situé à 65 km de Carnot et environ 50 km d’Amada Gaza a été la cible d’une attaque armée par des éléments armés. Selon des informations recueillies, il y aurait de cas de vol de bœufs, des agressions physiques sur la population et des incendies de maisons et des champs. Pris de panique, la population a dû fuir en brousse, dans les villages voisins et certains seraient à Carnot. Une tendance de retour est observée depuis le départ des éléments armés.

Suite à ces évènements, une alerte RRM a été publié, ACF_BOU_20220304.

Une MEX a été effectuée par l’équipe ACF-RRM le 08/03/2022 au 09/03/2022 dans le groupement de Bouli. Les résultats de la MEX dans les différents secteurs ont démontré des besoins importants en WASH et abris/articles ménagers essentiels. En effet, l’attaque de Bouli a entrainé des pillages des maisons et l’incendie des champs. La ville de Bouli ne dispose d’aucun forage pour une population d’environ 7500 personnes, la population a recours à 7 sources non aménagées, des puits traditionnels, et des rivières pour collecter l’eau pour l’usage domestique.

Au vu du niveau de vulnérabilité des personnes affectées par le choc, une intervention en NFI-KHI et WASH a donc été validée par le Copil en faveur des ménages retournés afin de répondre aux besoins urgents de la communauté affectée par le choc dans la localité de Bouli, sur l’axe Carnot – Bouli, dans les villages Konta 1, Konta 2, Konta 3, Konta 4, Kpalé, Nganawane, Zonga-Bayole, Siangou et Croisement. L’intervention a eu lieu du 05/04/2022 au 15/04/2022.