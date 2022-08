Rapport d’intervention Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA stribution des Kits AME/KHI/BP5/ PUR : le 23/05/2022 (Interruption)

RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

Dans la journée du 6 au 8 mars 2022, les FI ont mené une opération aérienne et terrestre contre les éléments AB & GSA affilés au CPC qui contrôlaient la zone de Miamani, Chari, Ngolongosso et Gaskaï.

Cette opération aurait créé de la panique et le mouvement de la population des villages Chari et Gaskaï vers le village Diki situé sur l’axe Miamani – Chari, ainsi que dans des quartiers de Ndélé. Ainsi l’équipe RRM a réalisé une MEX dans la zone de Gaskaye-Diki le 22 mars 2022 en lien avec l’alerte SOL_CHA_202203016. Selon les groupes de discussion avec les ménages déplacés dans les zones évaluées, le mouvement de population s'est stabilisé. Certains ménages déplacés affirment qu'ils ne sont pas prêts à regagner leurs villages respectifs compte tenu des menaces venant des groupes armés pour une potentielle représailles. Par contre une partie des ménages de Chari qui aurait fui vers le Tchad aurait amorcé un mouvement de retour. Des besoins ont été relevés en termes de biens non alimentaires et en Eau Hygiène et Assainissement. Une équipe EHA a été déployée dans un premier temps dans la zone du 13 au 19 avril 2022 pour la réparation des points d’eau. Par la suite une équipe MSA/Ciblage s’est rendue dans la zone du 21 avril 2022 au 05 mai 2021 pour évaluer la situation des ménages affectés et ciblés les ménages susceptibles d’être appuyés. Compte tenu des résultats de l’évaluation, ressortant des vulnérabilités préoccupantes en NFI, EHA et Sécurité alimentaire, une équipe RRM - distribution s’est déployée dans la zone à partir du 16 mai 2022 pour assister les ménages ciblés en NFI, KHI, BP5 et PUR.