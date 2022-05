Rapport d’intervention Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA: Intervention Kits AME/KHI : 17/04 au 1/05/2022 Intervention EHA : 17/04 au 01/05/2022 Sous- préfecture de Ndélé - Préfecture de Bamingui Bogoran Commune de Dar El Kouti Axe Ndélé > Akroussou

RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

D’après les sources locales et à travers les informations triangulées auprès des autorités locales de Ndélé. Dans la journée du 06 au 07/03/2022, la population du village Nda, localité située dans la préfecture de Vakaga a fait l’objet d’une offensive aérienne des FI contre la position stratégique des éléments CPC qui géraient les ressources minière de la zone (Or, Diamant).

Les opérations menées auraient entrainé un mouvement massif de population de ladite localité vers la préfecture de Bamingui Bangoran notamment les villages (Koundi et Akoulsouback) Selon les sources locales jointes au téléphone, les ménages déplacés ont fui sans prendre leur bien. Leur présence a été observée à partir du 14 au 15/03/2022 dans les localités cité-ci-dessus à la stabilisation mouvements. En termes d’hébergement, ces derniers ont été accueillis dans les familles d’accueil à Koundi et Akoursoulback (commune de Dar El Kouti).

L’équipe RRM a réalisé une MEX dans la zone du 26 au 29 mars 2022 et a identifié des ménages touchés par la crise avec des besoins urgents en EHA et AME.

Sous validation du COPIL, une équipe MSA RRM s'est rendue dans la zone du 05 au 11 Avril 2022 afin d’évaluer la situation des ménages impactés, les identifier et les cibler dans les localités de Koundi et Akroussoulback, en vue de leur apporter une réponse adéquate dans le cadre d’une distribution en AME,KHI et par la réparation des pompes sur les points d’eau non existant mais non fonctionel.

L’équipe SI RRM Distribution, accompagnée par l’équipe EHA de SI s’est déployée du 17/04 au 01/05/2022 et a réalisé une assistance en AME et KHI (pour 280 ménages) et la réparation de 05 points d’eau pour 02 localités.