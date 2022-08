Rapport d’intervention Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA Intervention EHA : Du 16 au 27/07/ 2022

1.INTRODUCTION

Dans la journée du 25 juin 2022, une pluie diluvienne accompagnée d’un vent violent s’est abattue sur la zone de Sido et a causé des dégâts importants dans la localité de Moyenne Sido. D’après les sources locales contactées par l’équipe RRM, des dizaines de maisons et des biens ont été détruits par la pluie. Aucun blessé n’a été rapporté. D’après les sources locales, les familles affectées par le choc sont toujours dans la ville et sont accueillies par d’autres familles en attendant une solution. Entre temps, après l'offensive et la reprise de la localité de Sido par les FACA et leurs alliés, une vague de population à majorité de confession musulmane avait fui pour se réfugier au Tchad de peur de représailles et d'être assimilés au groupe CPC. Les conditions de vie étant précaire sur les sites de réfugiés et l'accalmie progressive dans la commune de Sido, ces aspects ont motivé ces derniers à retourner dans leurs localités d'origine de manière progressive. Environ 245 ménages constitueraient une vague qui aurait amorcé un retour depuis le mois de Mai 2022.

Ces ménages rapatriés spontanés, détenant des cartes de réfugiés seraient confrontés à des difficultés d'ordre humanitaires, après de nombreuses années passées à l'étranger et des conditions de retour préoccupantes dans les zones d'origine. L’équipe RRM s'est déployée à partir du 08/07 pour réaliser une MEX dans la localité de Moyenne Sido en premier lieu auprès des ménages sinistrés mais suite au constat de la présence de ménages rapatriés arrivés récemment et les besoins urgents détectés, une MSA couplé au ciblage a été validée par le COPIL pour analyser les réels besoins de ces personnes Vulnérables.

La MEX/MSA ont fait ressortir un grand besoin dans le secteur EHA : une grande partie des ménages sinistrés, rapatriés et familles hôtes s’approvisionnaient auprès de plusieurs sources non aménagées et non protégés, ce qui est à l’origine de nombreux cas de maladies hydriques dans la zone. Ce déploiement (MEX/MSA) a aussi permis de cibler 14 points d’eau dont dix (10) non fonctionnels et quatre (4) dysfonctionnels nécessitant des travaux de réparation/ réhabilitation partielle.

Une intervention EHA a donc été recommandée afin d’améliorer l’accès à l’eau aux ménages sinistrés, rapatriés et une partie des ménages hôtes par les travaux de réparation/réhabilitation des points d’eau et des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène.