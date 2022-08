Rapport d’intervention Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA Intervention EHA : Du 04 au 14/08/ 2022

INTRODUCTION

Du 21 au 22 /07/ 2022, de très fortes pluies survenues dans la localité de Kabo provocant des inondations auraient entrainés des nombreux écroulements des maisons et des dégâts. En effet, un premier bilan de 800 personnes (environ 160 ménages) seraient sans abris et vivent dans des conditions précaires livrés à eux-mêmes. Face à cette situation les autorités locales et plusieurs leaders communautaires de la sous-préfecture de Kabo ont alerté l’équipe RRM de SI sur les dégâts consécutifs liés à la forte pluviométrie qui a été enregistré dans cette zone en appelant à une assistance multisectorielle en faveurs des populations sinistrées. Les mêmes sources alertent aussi sur les risques sanitaires liés à la situation, du fait, notamment de l’inondation des puits d’eau, et du débordement des latrines familiales. Selon les informations remontées par les autorités locales au moins 14 quartiers : Ronga, Asana, London 1 & 2, Nidation, Alfadou, Manghoumba, Ndele, Noubounigard, Behede, Demona, Kabo 4, Modou, ainsi que deux sites des déplacées. Et toujours elon les mêmes sources, les écroulements des maisons continuent.

Ainsi, après la validation du COPIL, une MSA a été réalisée du 23 au 25/07/2022 par l’équipe RRM SI enfin d’approfondir les besoins en vue d’une assistance multisectorielle. La MSA a fait ressortir un grand nombre des besoins dont ceux dans le secteur EHA :

• 6480 personnes (environ 834 ménages) ont été affectées par cette inondation ;

• 56% des ménages sinistrés s’approvisionnaient auprès de plusieurs sources non aménagées et non protégés ;

• 21% des ménages seulement connaissent au moins trois moments clés pour le lavage des mains ;

• 65,32% des ménages évalués n’utilisent du savon pour se laver les mains aux moments clés ;

• 24 % des enfants de moins de 5 ans ont souffert de la diarrhée les 2 semaines précédant la MSA ;

• Le taux de la diarrhée (24%) chez les enfants de 0-5ans montre clairement la consommation de l’eau insalubre et le manque de connaissance sur les bonnes pratiques EHA ;

• 08 points d’eau seraient à réhabiliter/réparer dans les quartiers Ronga, Assana, Lando 1, Demona,

Ndinakion, Alfadou, Mongoumba et Noubouningar.

Après la validation des résultats de la MSA par le COPIL et la validation sécu, SI a déployé une équipe d’intervention EHA du 04 au 14/08/2022 pour assister les ménages sinistrés.