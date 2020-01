Rapport des statistiques de VBG selon le GBVIMS - Mois et années des statistiques : avril 2019

1. Introduction

Pour le mois d’Avril 2019, une nouvelle organisation a signé l’Avenant au PPI depuis le 28 Mars 2019, lui permettant de devenir membre régulier du GBVIMS et peut désormais commencer à partager ses données VBG avec les autres signataires. À cet effet, les données statistiques sur les Violences basées sur le genre consignées dans ce rapport ont été collectées par ces 08/08 organisations signataires du protocole de partage de l’information (PPI), et qui collectent régulièrement les données VBG dans les années précédentes. Les données collectées couvrent la période du 1er au 30 avril et concernent seulement les cas de VBG déclarés, pris en charge et dont le ou la survivant/e a donné le consentement éclairé pour partager l’information. Ces données ont été désagrégées et classées selon les rubriques des statistiques des rapports mensuels cumulés des 08/08 organisations.

Un total de 805 cas de VBG soit 100% ont été pris en charge et enregistrés au niveau du système d’information de VBG. 194 cas soit 24% sur les 805 cas déclarés sont des cas de violences sexuelles. Les 621 cas soit 77% constituent les autres types de VBG.