Rapport de mission – République centrafricaine : Evaluation de la situation humanitaire à Kabo, Moyenne Sido et Farazala 27 août - 2 septembre 2021, sous-préfecture de Kabo, préfecture de l’Ouham-Fafa

Faits saillants

• Besoin en kits de dignité et kits layette pour un appui d’urgence aux survivantes victimes de VBG et filles-mères à Kabo ;

• Besoin en kits abris pour 1 249 ménages déplacés des sites B et C à Kabo ;

• Difficulté d’accès aux terres agricoles pour les PDI à cause de l’insécurité empêchant la population civile de pratiquer les activités champêtres au-delà de 3 kilomètres ;

• Environ 1 955 enfants déplacés à Kabo et Moyenne Sido n’ont pas accès à l’école depuis plus de trois (03) ans ;

• Aucun acteur de protection de l’enfance n’est opérationnel à Kabo et Moyenne Sido ;

• Dévastation des champs par les criquets ravageurs à Kabo.

Contexte

Le lancement des opérations militaires des forces armées centrafricaines (FACA) et force bilatérale au mois d’avril 2021 dans la sous-préfecture de Kabo et la retraite parallèle des éléments armés des localités de Kabo et Moyenne Sido ont été à l’origine d’un mouvement massif de population des axes vers les centres urbains. La violence et les taxations illégales perpétrées par les groupes armés ont contraint des civils à trouver refuge sur les sites de déplacés, notamment 647 ménages déplacés sur le site B et 602 ménages sur le site C à Kabo et 561 ménages sur le site Cité de la paix à Moyenne Sido.

Malgré un calme relatif observé à Kabo centre et Sido centre à cause de la présence des FACA, force de sécurité intérieur (FSI) et force bilatérale, la situation sécuritaire demeure préoccupante sur les axes et dans les zones reculées où des milliers de civils continuent d’être victimes des violences et agressions physiques et des taxations illégales perpétrées par des groupes armés. C’est dans ce contexte que la mission a été organisée afin de faire le suivi de la situation humanitaire à Kabo, Moyenne Sido et Farazala.