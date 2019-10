Rapport de la Commission Mouvement de populations – Septembre 2019

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont l’objectif est de fournir des indications sur les chiffres et tendances de mouvements de la population en RCA.

1. Situation de déplacement de la population au 30 Septembre 2019 en RCA

Au 30 Septembre 2019, le total des personnes déplacées internes en RCA était estimé à 600 136 individus composés respectivement de :

222 179 personnes sur des sites de déplacés internes ;

377 957 personnes estimées dans les familles d’accueil ;

Ainsi, il est constaté une augmentation de 3% du volume de déplacement, si on compare à la situation de déplacement de fin Aout 2019 où le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la RCA était estimé à 583 058 personnes.

Cette forte augmentation s’explique par de nouveaux déplacements de plus de 20.000 personnes dans Birao et environ suite à la crise humanitaire engendrée par des affrontements entre groupes armés en début Septembre. Cette crise nous fait passer au-dessus de la barre symbolique de 600.000 PDIs.

On note également des nouveaux déplacés dans les préfectures de Nana-Gribizi et l’Ouham. Malgré cette tendance à la hausse, des mouvements de retours ont été rapportés dans la Basse Kotto ou plus de 5.000 PDIs retournés provenant du site de Kongbo à Alindao ont été profilés par l’ONG ASA.